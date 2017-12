Hype um Digitalwährung Termingeschäfte befeuern Bitcoin-Boom

Die Bitcoin-Rekordjagd geht weiter: Am Donnerstagmorgen ist der Kurs der Digitalwährung erstmals über 14.000 US-Dollar gestiegen. Auf der großen Handelsplattform Bitstamp erreichte sie bis in der Spitze zu 14.199 Dollar. Als Grund für den jüngsten Kurssprung gilt die baldige Einführung von Terminkontrakten auf Bitcoin.

Damit stößt die Digitalwährung ins traditionelle Finanzgeschäft vor. Durch die Einführung sogenannter Futures werden Bitcoin für institutionelle Investoren deutlich besser handelbar.Mit Future-Kontrakten werden Rohstoffe oder Finanzprodukte zu einem vorab festgelegten Preis zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt gehandelt. Dadurch können sich Käufer und Verkäufer gegen mögliche Preisschwankungen absichern. Terminkontrakte können aber auch für Spekulationen auf künftige Kursentwicklungen genutzt werden.

Vergangenen Freitag hatte die US-Behörde CFTC diese sogenannten Bitcoin-Futures genehmigt. Die US-Börse CBOE will bereits Ende der Woche den ersten Future in den Handel bringen. Eine Woche später will der weltweit größte Börsenbetreiber, die Chicago Mercantile Exchange Group (CME) , folgen. Auch bei der japanischen Tokyo Financial Exchange wird über die Einführung eines Bitcoin-Futures nachgedacht.

Für Neil Wilson von ETX Capital stellt die Einführung von Terminkontrakten den Versuch dar, den Bitcoin anderen Anlageformen anzugleichen. Das dürfte nicht unbedingt im Sinne aller Bitcoin-Fans sein, denn viele von ihnen sehen in der Digitalwährung vor allem eine Alternative zu den klassischen Währungen.

Bitcoin ist eine sogenannte Kryptowährung, die Geldtransaktionen unabhängig von Banken und Notenbanken machen soll (mehr zum Bitcoin lesen Sie hier). Inzwischen ist das digitale Geld allerdings zum Spekulationsobjekt geworden. Zu Jahresbeginn stand der Wert des Bitcoin noch bei 1.000 Dollar. Seither ist er auf einer rasanten Rekordjagd, die sich in den vergangenen Wochen zunehmend beschleunigt hat und mit teils hohen Kursschwankungen einhergeht.

Experten warnen angesichts des rasanten Kursanstiegs davor, dass der Bitcoin auch jederzeit wieder abstürzen könne. Anders als bei klassischen Währungen garantiert kein Staat und keine Notenbank für das Geld. Auch steht anders als etwa bei Aktien kein realer Wert hinter dem Bitcoin.