Supermarktkette Tesco wehrt sich mit Milliardenkauf gegen Aldi und Lidl

Seit Jahren setzen Aldi und Lidl die etablierten Supermarktketten in Großbritannien unter Druck. Nun rüstet sich der größte britische Einzelhändler Tesco mit einem Zukauf gegen die deutschen Discounter. Für umgerechnet 4,3 Milliarden Euro (3,7 Milliarden Pfund) übernimmt Tesco den Großhändler Booker, wie beide Firmen mitteilten. Der Zukauf soll zwei Ziele erfüllen. Erstens will Tesco sein Wachstum erhöhen, zweitens soll durch gemeinsamen Einkauf und Vertrieb Geld gespart werden.

Bookers Geschäftsmodell zielt auf Caterer, Restaurants und kleinere Gewerbe. Das Geschäft wuchs zuletzt stärker als der klassische Verkauf von Lebensmitteln in Supermärkten - ein Segment, in dem Tesco mit 28 Prozent Marktanteil der größte Wettbewerber im Vereinigten Königreich ist. Die Konkurrenz der deutschen Discounter nagt jedoch an diesem Status.

Mit einer Neuausrichtung wollte der seit 2014 amtierende Tesco-Chef Dave Lewis den Marktführer wieder stärken. Das könnte sich ausgezahlt haben: Ein florierendes Weihnachtsgeschäft beschert Tesco wohl das erste Gewinnplus seit fünf Jahren.

Der Zukauf stellt auch eine Kehrtwende bei der Unternehmensstrategie dar. Um das Hauptgeschäft mit Lebensmitteln in Großbritannien wieder anzukurbeln, verkaufte Lewis für mehrere Milliarden das Geschäft in Südkorea und der Türkei sowie die Restaurantkette Giraffe.

Steigende Einkaufspreise infolge des sinkenden Pfund-Kurses erhöhen seit dem Brexit-Referendum den Druck auf die Supermarktketten in Großbritannien. Im vergangenen Jahr lieferte sich Tesco einen öffentlich ausgetragenen Machtkampf mit dem Lebensmittelhersteller Unilever . Der wollte wegen des gesunkenen Pfundkurses für Waren bis zu zehn Prozent mehr Geld verlangen.

Tesco räumte daraufhin Unilever-Produkte wie den beliebten Brotaufstrich Marmite aus den Regalen. Der Streit wurde beigelegt, doch das Problem könnte im laufenden Jahr erst noch Fahrt aufnehmen, wenn das Land den Austritt aus der EU offiziell beantragt.