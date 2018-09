Klage der US-Börsenaufsicht Tesla-Aktie stürzt um elf Prozent ab

Erneut schlechte Nachrichten für Elon Musk: Wegen der Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen den Gründer und Chef des Elektroautoherstellers Tesla ist der Aktienkurs des Unternehmens abgestürzt. An der Börse in New York gab der Tesla-Kurs zu Handelsbeginn um mehr als elf Prozent nach und notierte bei 272,64 Dollar (rund 235 Euro). Die SEC hatte Musk am Donnerstag wegen seines Tweets über einen möglichen Rückzug von der Börse verklagt.

Die Börsenaufsicht warf Musk vor, Anleger in die Irre geführt zu haben, und drängt auf eine Entmachtung des Unternehmenschefs. Musk wies die Vorwürfe zurück. Der Aktienkurs war bereits kurz nach Bekanntwerden der SEC-Klage stark gesunken.

Musk hatte am 7. August in einer Serie von Tweets angekündigt, er erwäge, Tesla zum Preis von 420 Dollar pro Aktie von der Börse zu nehmen. "Finanzierung gesichert", fügte er hinzu. An den Aktienmärkten sorgte die unkonventionelle Ankündigung für Unruhe; die Tesla-Aktie legte damals um fast elf Prozent zu, woraufhin die New Yorker Börse den Handel mit den Papieren zeitweise aussetzte.

REUTERS Elon Musk

Ende August machte Musk dann einen Rückzieher: Hatte er zuvor noch argumentiert, dass die Unabhängigkeit des Unternehmens von der Gunst der Börsenanleger gut für Tesla sei, kündigte er in einem Blog-Eintrag an, der Verbleib an der Börse sei doch der "bessere Weg für Tesla". (Testen Sie hier ihr Wissen im Elon-Musk-Quiz)

Musk hielt zwar bis zuletzt an seiner Behauptung fest, dass "mehr als genug" Finanzmittel vorhanden gewesen wären, um Tesla von der Börse zu nehmen. Eine Antwort darauf, wo das Geld hätte herkommen sollen, blieb aber aus. Es habe nur informelle Gespräche mit dem staatlichen Investitionsfonds von Saudi-Arabien gegeben, betonte die SEC in der Klage.

Marihuana, Streit mit britischem Taucher, Probleme bei Tesla

Auch abgesehen vom Chaos um die Privatisierungspläne von Tesla hatte sich Musk zuletzt vom größten Hoffnungsträger zur größten Belastung seiner Firma entwickelt. Erst räumte er in einem emotionalen Zeitungsinterview gesundheitliche Probleme und Schlafmittelkonsum ein, dann rauchte er auch noch vor laufender Kamera einen Joint.

Marihuana spielte der SEC zufolge auch eine Rolle bei der Festlegung auf einen Kaufkurs von 420 Dollar. Musk sei davon ausgegangen, dass der saudi-arabische Fonds einen Aufpreis von 20 Prozent zahlen würde, und sei auf 419 Dollar gekommen. Dann habe er auf 420 Dollar aufgerundet - weil die Zahl in der amerikanischen Popkultur ein Synonym für regelmäßigen Marihuanakonsum sei und er gedacht habe, dass seine Freundin dies lustig finden würde.

Zum merkwürdigen Verhalten Musks gehört auch eine Fehde mit einem britischen Taucher. Dieser hatte im Juli bei der dramatischen Rettung eines thailändischen Fußballteams mitgeholfen, das tagelang in einer überschwemmten Höhle eingeschlossen war. Musk hatte ihn als Pädophilen beschimpft und brockte sich damit eine Verleumdungsklage ein.

Zu allem Überfluss läuft es bei Tesla selbst alles andere als rund: In den vergangenen Monaten verließen viele Topmanager das Unternehmen, und die Produktionsziele beim neuen günstigeren Model 3 wurden erst Monate später erreicht.