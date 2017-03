Model 3 Tesla braucht für Mittelklassewagen mehr Geld

Das Model 3 ist die große Hoffnung von Elon Musk. Der Tesla-Chef will mit dem ersten Mittelklassewagen seiner US-Elektroautofirma endlich die großen Autokonzerne direkt attackieren. Das Auto soll mit einem Preis von umgerechnet rund 30.000 Euro erstmals auch für normale Fahrzeugkäufer interessant sein.

Allerdings fehlt Tesla das Geld, um den Produktionsanlauf sicher zu finanzieren. Für seine Expansionspläne will das Unternehmen daher nun mit der Ausgabe neuer Aktien und Anleihen über eine Milliarde Dollar bei Investoren einsammeln. Wie Tesla am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte, sollen die Mittel vor allem zur Stärkung der Bilanz und somit zur Minimierung von Risiken beim Produktionsstart des Model 3 genutzt werden.

Der Wagen, mit dem der Nischenhersteller den Massenmarkt erobern will, soll ab September in die Serienfertigung gehen. Musk strebt an, im kommenden Jahr insgesamt 500.000 Fahrzeuge herzustellen. Von den Fahrzeugen der bisherigen Reihen Model S und Model X will Tesla in der ersten Jahreshälfte 2017 zwischen 47.000 und 50.000 Stück ausliefern.

250 Millionen Dollar will Tesla dafür durch neues Aktienkapital erlösen, weitere 750 Millionen sollen Wandelanleihen in die Kasse spülen. Beide Emissionen haben eine Option zur 15-prozentigen Aufstockung, so dass insgesamt 1,15 Milliarden Dollar eingenommen werden könnten. Tesla-Chef Musk will selbst für 25 Millionen Dollar Aktien kaufen.

Für die Aktie ging es nachbörslich gut zwei Prozent nach oben. An der Börse war seit Wochen angesichts der Expansionspläne des Unternehmens über eine Kapitalerhöhung spekuliert worden. Experten hatten allerdings mit einem höheren Volumen von 1,7 bis 2,5 Milliarden Dollar gerechnet.