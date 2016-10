Solardachziegel Tesla plant das Elektrohaus

Mit seinen Elektroautos hat Tesla-Chef Elon Musk die Automobilbranche aufgescheucht. Während sie nachzieht und ebenfalls E-Autos entwickelt, stößt Musk bereits ins nächste Geschäftsfeld vor: Er kündigte am Freitag das Angebot von Solar-Dachziegeln an, die bisherige aufs Dach montierbare Solar-Panels überflüssig machen sollen. Damit feilt der Visionär an einem Rundumpaket für ein Leben mit nachhaltigen Energien, für das er bereits eigene Hausbatterien präsentiert hat. Seine Pläne müssen jedoch erst aufgehen.

Im Überwinden von Hürden ist Elon Musk geübt. Bevor der Tesla-Chef mit seinen E-Autos Furore feiern konnte, hatte er schon bei seinen ersten Versuchen bei ihrer Entwicklung viele Probleme, erhielt manche Teile verspätet von Zulieferern oder gar nicht, wurde von Managern der Autobranche belächelt. Musk lässt sich davon nicht abhalten. Er will einen Lifestyle basierend auf nachhaltigen Energieformen anbieten - und kündigte dafür nun das Angebot solarbetriebener Dachziegel an.

Für sein neues Projekt muss ihm der geplante Verbund von Tesla mit dem Solarunternehmen SolarCity gelingen. Musk will, dass Tesla Solar City für 2,6 Milliarden Dollar kauft. Investoren sperren sich jedoch. Sie halten die versprochenen Synergien für fraglich. Zudem unterstellen sie Musk als Großaktionär beider Firmen einen Interessenkonflikt, da er Chef von Tesla ist und im Verwaltungsrat von SolarCity sitzt, das einer seiner Cousins führt. Musk warb am Freitag erneut für den Deal. Anderenfalls sei die Markteinführung der neuen Solardächer nur schwer umzusetzen. Die Abstimmung über den Kauf ist für den 17. November geplant.

Tesla war zuletzt wegen Unfällen mit seinen teils autonom fahrenden Autos in die Kritik geraten und versucht nun, diese durch neue Systeme zu verbessern. Zuletzt hatte das Unternehmen den ersten Gewinn seit drei Jahren bekanntgegeben.

Kombipaket für ökologische Energienutzung

In Kombination mit seiner im Frühjahr 2015 präsentierten Hausbatterie Powerwall könnten die E-Ziegel eine von fossilen Kraftstoffen freie Energienutzung in Häusern ermöglichen - wodurch auch die Möglichkeit geschaffen wird, Elektroautos in der Garage mit ökologischen Energieträgern zu versorgen. Bislang sorgt der normal verfügbare Energiemix dafür, dass im Strom für E-Autos ein großer Anteil durch Atomkraftwerke oder Kohle enthalten ist.

"Das ist in gewisser Weise die integrierte Zukunft", sagte Musk zur Vorstellung der neuen Solar-Dachpfannen in Kalifornien. "Die Leute denken, wir sind eine Elektroauto-Firma, aber es geht uns darum, den Aufstieg nachhaltiger Energien zu beschleunigen."

Die neuartigen Dachziegel sollen länger halten, besser aussehen, weniger kosten und eine bessere Dämmung ermöglichen als die üblichen Dächer in den USA - und dann noch Strom produzieren. Zusammen mit der Ökostromfirma SolarCity strebe Tesla einen Marktanteil von fünf Prozent an. Die ersten Solardächer sollten im Laufe des nächsten Jahres installiert werden. Zugleich stellte Musk eine neue Version des Powerwall-Hausakkus vor.