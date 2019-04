Zu wenig Autos verkauft Tesla-Aktie verliert acht Prozent

Derzeit gibt es vermutlich wenige Konzerne, die so unter Beobachtung stehen, wie der US-Elektroautobauer Tesla. Das liegt auch an den hoch gesteckten Zielen: Elon Musk hat sich nicht weniger vorgenommen, als die Autoindustrie zu revolutionieren. Das hat große Erwartungen bei Investoren geschürt, die Milliarden in das Projekt gesteckt haben - und nun auf jeden Rückschlag besonders nervös reagieren.

So auch dieses Mal: Der Aktienkurs von Tesla ist um zwischenzeitlich mehr als acht Prozent eingebrochen. Auslöser des Kursrutschs sind verblüffend schlechte Verkaufszahlen aus dem letzten Quartal. Der US-Elektroautobauer Tesla tut sich mit der Expansion seines Hoffnungsträgers Model 3 nach Europa und China viel schwerer als gedacht. Wegen des hohen Transportaufwands gingen die Auslieferungen der Firma seit Jahresbeginn erheblich zurück.

Tesla hat im ersten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge an die Kundschaft gebracht. Das Unternehmen teilte mit, rund 63.000 Autos ausgeliefert zu haben. Das ist ein Rückgang von 31 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und deutlich weniger als von Experten erwartet. Vom Hoffnungsträger Model 3 wurden 50.900 Stück ausgeliefert, das entspricht im Quartalsvergleich einem Minus von rund 20 Prozent.

Gerichtstermin in New York

Tesla stand zu Jahresbeginn vor großen Herausforderungen - das in der Massenproduktion noch relativ unerfahrene Unternehmen hatte Probleme, den Beginn der Auslieferungen des Model 3 nach Europa und China zu stemmen.

Anleger befürchten nun, dass die Auslieferungszahlen auch die Finanzresultate in Mitleidenschaft ziehen. Musk hat bereits rote Zahlen für das erste Quartal angekündigt, Tesla warnte nun erneut, dass das Ergebnis negativ belastet werden könnte. Um Geld zu sparen hatte Musk zudem zuletzt erklärt, Tesla-Fahrzeuge nur noch über das Internet direkt an die Endkunden zu verkaufen - und nicht mehr über niedergelassene Händler.

Auch die Fertigungszahlen sanken zuletzt deutlich: Tesla produzierte im Auftaktvierteljahr insgesamt rund 77.100 Fahrzeuge, knapp elf Prozent weniger als im vorherigen Quartal. Auf das Model 3 entfielen 62.950 Stück. Der erste verhältnismäßig günstige Tesla soll die Firma von der Luxus-Nische in den Massenmarkt bringen und ist deshalb von großer Bedeutung. Musk geht allerdings auch hohes Risiko mit dem Großprojekt ein, das enorm viel Geld verschlingt.

Der Tesla-Chef hatte am Donnerstag zudem noch einen wichtigen Gerichtstermin in Manhattan, wo eine Anhörung in seinem Rechtsstreit mit der SEC stattfand. Musk sagte Reportern hinterher, er sei "glücklich", "beeindruckt von der Analyse der Richterin" und habe "großen Respekt vor dem Rechtssystem". Bei dem Konflikt mit der Börsenaufsicht geht es um Musks rege Twitter-Kommunikation - die Aufseher halten einige seiner Tweets für irreführend und hatten ihn deshalb verklagt.