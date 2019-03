Arbeitsbedingungen im Fokus Krankenstand bei Tesla hat sich verdoppelt

Beschäftigte des US-Elektroautobauers Tesla haben im vergangenen Jahr 2018 fast dreimal mehr Tage wegen Krankheit gefehlt als im Vorjahr. Das geht aus Daten hervor, die der Konzern an die US-Bundesbehörde für Arbeitssicherheit und Gesundheit übermittelt hat und über die die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet.

Allein in der Fabrik im kalifornischen Freemont ist die Zahl der Fehltage demnach binnen eines Jahres von 7.600 auf mehr als 22.000 gestiegen. Zwar hat Tesla im gleichen Zeitraum auch die Zahl der Stellen erhöht, die Fehltage verteilen sich also auf eine größere Mitarbeiterzahl als im Vorjahr. Allerdings kann das den Anstieg laut "Bloomberg" nur zu einem kleinen Teil erklären. Bereinigt um die Zahl der Angestellten ergebe sich immer noch eine Verdoppelung des Krankenstands.

Die Zahlen seien "alarmierend", zitiert die Agentur Deborah Berkowitz, die unter Präsident Barack Obama Chefin der Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheit gewesen war. Vor allem der Anstieg der durchschnittlichen Fehltage von 35 auf 66 Tage sei ein "Alarmzeichen".

Tesla hatte im vergangen Jahr die Fahrzeugproduktion in seien Werken deutlich erhöht, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das Unternehmen selbst weise laut "Bloomberg" allerdings darauf hin, dass die Zahl der Arbeitsunfälle im Verhältnis zu den gearbeiteten Stunden nicht gestiegen sei, so das für Arbeitsschutz zuständige Vorstandsmitglied Laurie Shelbie. Im übrigen "ist die wichtigste Kennziffer die Zahl der Todesfälle, und unsere Zahl ist null", so Shelbie.