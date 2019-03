"Irreführung" beim Preis Tesla muss Model 3 anders bewerben

Verbraucherschützer wollen den Autobauer Tesla dazu verpflichten, seine Werbepraxis für das Model 3 zu ändern. Der Elektroauto-Hersteller führe potenzielle Interessenten in die Irre und verstoße gegen die Preisangabenverordnung, teilte die gemeinnützige Organisation Wettbewerbszentrale mit. Der Konzern bietet das Modell demnach für 56.380 Euro an - und rechnet den Preis auf 51.380 Euro herunter, indem er Benzineinsparungen und Steuervorteile abzog.

Durch ähnliche Rechnungen warb Tesla auch mit vergünstigten monatlichen Raten für das Model 3. Die geschätzte Kraftstoffeinsparung sei "nicht nur willkürlich, sondern auch intransparent", hieß es in einer Mitteilung.

Das Model 3 soll Tesla aus der Nische der Premiumhersteller in einen breiteren Markt bringen. Aus der Werbung für das Modell werde jedoch nicht ersichtlich, welche Betriebskosten Tesla bei der Berechnung berücksichtigt habe und gegenüber welchem anderen Fahrzeug sich die Einsparungen ergeben hätten. Zudem müsse der Kunde immer noch den vollen genannten Kaufpreis bezahlen.

"Solche angeblichen Preisersparnisse sind Marketingübertreibungen zu Lasten von fair agierenden Mitbewerbern", sagte Andreas Ottofülling, Rechtsanwalt bei der Wettbewerbszentrale. Tesla habe sich gegenüber der Kontrollinstitution außergerichtlich verpflichtet, die beanstandete Werbung nicht zu wiederholen. Bis zum 20. März müsse der Konzern die Praxis endgültig stoppen. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

China: Zollprobleme mit Model 3

Auch in China hat Tesla Probleme mit dem Model 3: Eine große Ladung hängt im Zoll in Shanghai fest. Die staatliche Zollverwaltung beanstandete unter anderem fehlerhafte Kennzeichnungen. Betroffen seien möglicherweise 4678 Autos, hieß es in einer Mitteilung der Einfuhrbehörde. Es gehe um potenzielle Sicherheitsfragen und den Verbraucherschutz.

Tesla bestätigte, es habe "Fehler beim Drucken" von Kennzeichnungen gegeben. Man arbeite mit dem Zoll daran, das Problem zu lösen, und hoffe, dass die Autos bald freigegeben werden, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Der Verkauf und die Reservierungen in China seien derzeit nicht beeinträchtigt. Doch sei nicht klar, wie lange die Einfuhr dauern werde.

Das chinesische Wirtschaftsmagazin "Caixin" hatte berichtet, dass einigen Fahrzeugen die erforderlichen Kennzeichnungen auf den Tanks für die Bremsflüssigkeit fehlten, bei anderen sei die Motorkapazität falsch angegeben.

Autos müssen vor Einfuhr geprüft werden

Entgegen den Angaben von Tesla, dass der Verkauf nicht beeinträchtigt sei, berichtete "Caixin", dass die Zollverwaltung ein sofortiges Verkaufsverbot für das Model 3 verfügt habe. Der Zoll teilte mit, die Autos müssten zunächst darauf geprüft werden, ob sie den chinesischen Standards entsprächen, bevor sie auf den Markt dürften.

China ist der größte Automarkt der Welt, treibt Elektromobilität massiv voran und ist daher wichtig für Teslas Geschäft. Im Januar startete Tesla mit dem Verkauf des Model 3 und legte in Shanghai den Grundstein für die erste Fabrik des Unternehmens in China. Dort soll das Model 3 produziert werden.

Vor zwei Tagen kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, dort auch das Model Y zu bauen. Dieses solle am 14. März offiziell vorgestellt werden. Wie alle Modelle soll auch dieses künftig nur online verkauft werden. Tesla hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, weil der Konzern immer noch Verlust macht und so Kosten sparen will.

Mehr zum Thema: Das Modell 3 im Test