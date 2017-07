Aktie abgerutscht Tesla verliert Status als wertvollster US-Autobauer

Tesla hat seinen Status als wertvollster US-Autohersteller nach drei Monaten wieder an General Motors verloren. Nachdem die Aktie des Elektroautobauers am Donnerstag um rund 5,85 Prozent auf 307,97 US-Dollar fiel, liegt Teslas Börsenwert nur noch bei 50,5 Milliarden Dollar. GM kommt auf einen Wert von 52,5 Milliarden Dollar.

Noch vor wenigen Tagen war Tesla mehr als 63 Milliarden wert. In Sorge um möglicherweise zu ambitionierte Ziele haben die Aktien aber seit der vergangenen Woche fast 15 Prozent an Wert eingebüßt. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Montag via Twitter verkündet, im Dezember würden rund 20.000 Wagen des neuen Model 3 pro Monat produziert werden - weniger als zuvor erwartet. Zudem konnte Tesla im ersten Halbjahr 2017 nur 47.100 Autos ausliefern und damit gerade so das eigene Minimalziel erfüllen.

Händlern zufolge gesellte sich am Donnerstag die Meldung hinzu, dass die Premium-Limousine Model S in einem Crashtest nicht die Bestnote erhalten hatte. Das unabhängige US-Prüflabor IISS hatte erklärt, die Sicherheitsgurte in dem Luxus-Auto seien zu lasch, um den Fahrer bei einem Unfall ausreichend zurückzuhalten. Das IISS testete Autos von Tesla, die nach Änderungen ab Januar hergestellt wurden. Der Test simuliert einen Aufprall an einem Baum oder Pfahl. Dabei habe sich gezeigt, dass der Sicherheitsgurt im Model S die Puppe im Wagen nicht ausreichend zurückhielt, sodass der Kopf der Puppe hart aufs Lenkrad prallte.

Der IISS-Bericht kommt für Tesla ungelegen, am Freitag beginnt die Produktion des rund 35.000 Dollar teuren Mittelklassemodells Model 3, mit dem Tesla den Massenmarkt erobern will. Die ersten 30 Model 3 sollen nach Unternehmensangaben am 28. Juli ausgeliefert werden. Im kommenden Jahr will Tesla eine halbe Million Fahrzeuge produzieren, bis 2020 dann eine Million.

Tesla verkaufte im vergangenen Jahr 84.000 Fahrzeuge und erzielte damit einen Umsatz von sieben Milliarden Dollar. In den ersten sechs Monaten dieses Jahr hatte die Aktie des Elektroautobauers um mehr als 50 Prozent zugelegt, im April lag Teslas Börsenwert schließlich erstmals über dem von GM und Ford.