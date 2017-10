Ferienflieger Thomas Cook gründet neue Mallorca-Airline

Während Air Berlin angesichts der Konkurrenz aufgeben muss, bringt Thomas Cook eine weitere Fluggesellschaft an den Start. Der Reisekonzern gründet nach Medienberichten eine neue Fluglinie auf Mallorca, einem der wichtigsten touristischen Reiseziele der Europäer. Mit der Airline wolle Thomas Cook die niedrigen Kosten und hohe Flexibilität am neuen Standort in Palma de Mallorca nutzen. Mallorca sei mit einer Million Fluggästen die beliebteste Destination bei Thomas Cook, wird Christoph Debus, Chief Airlines Officer des Konzerns, zitiert.

Die neue Thomas Cook Airlines Balearics, über die "Börsen-Zeitung" und "Handelsblatt" übereinstimmend berichten, soll demnach ab Frühjahr 2018 mit zunächst mindestens drei Flugzeugen des Typs A320 starten, vermutlich sogar sieben. Sie sollen zum Auftakt für die deutsche Thomas-Cook-Tochter Condor Kurz- und Mittelstreckenziele bedienen. Schon jetzt ist Condor nach dem Ausscheiden von Air Berlin dabei, das eigene Langstreckenangebot auszubauen.

Die Flugzeuge sind gemietet

Mit der Expansion des eigenen Flugbetriebs beschreitet das britische Unternehmen einen ungewöhnlichen Weg als Reisekonzern. Der Schritt dürfte jedoch der Tochter Condor sehr helfen. Sie mietet zur Hauptsaison zumeist Flugzeuge mit Crews von anderen Fluggesellschaften, um genügend Kapazität anbieten zu können. Die neue Schwester-Airline kann nun selbst helfen und dieses komplexe Vorgehen vereinfachen.

Thomas Cook plane auch künftiges Wachstum im Kurz- und Mittelstrecken-Fluggeschäft - besonders bei der neuen spanischen Tochter. Sie profitiere von deutlich "schlankeren" Kostenstrukturen als die anderen Airlines des Konzerns in Deutschland (Condor), Belgien, England und Skandinavien.

Thomas Cook war auch an einem Flottenteil von Air Berlin interessiert, die sich mittlerweile mit Lufthansa auf die Übernahme eines Großteils des Geschäfts geeinigt hat. Offen ist noch ein Vertrag zwischen den Berlinern und Easyjet über die restliche Flotte. Hier könnte Condor möglicherweise noch mitspielen.