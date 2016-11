Wegen Boni in Millionenhöhe Middelhoff soll erneut vor Gericht

Derzeit büßt er eine Haftstrafe als Freigänger ab. Nun soll Thomas Middelhoff sich erneut einem Strafprozess stellen müssen. Das Landgericht Essen habe beschlossen, das Hauptverfahren gegen den früheren Arcandor-Chef sowie acht frühere Aufsichtsräte zu eröffnen, berichtet das "Handelsblatt". Ein Sprecher des Landgerichts habe dies bestätigt. Die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") berichtete unter Berufung auf einen Anwalt Middelhoffs, das Gericht habe eine Anklage teilweise zugelassen.

Vor rund einem Jahr hatte die Staatsanwaltschaft Bochum Anklage gegen Middelhoff und insgesamt 15 weitere frühere Manager sowie Aufsichtsräte von Arcandor erhoben. Grund waren Bonuszahlungen, die Middelhoff und andere Vorstandsmitglieder Ende vergangenen Jahrzehnts bei dem damals bereits schwer angeschlagenen Handelskonzern kassiert hatten. Allein bei Middelhoff belief sich die Sonderzahlung den Berichten zufolge auf 2,3 Millionen Euro.

Die Staatsanwaltschaft Bochum wirft Middelhoff den Berichten zufolge nun "Anstiftung zur Untreue" in einem besonders schweren Fall vor. Er soll Aufsichtsräte von Arcandor dazu angehalten haben, die Boni zu beschließen und so ihre Pflichten zu verletzen.

Die Arcandor-Kontrolleure hatten Ende 2008 Boni in Millionenhöhe beschlossen - in einem Geschäftsjahr, in dem die aus der Warenhauskette Karstadt, dem Versandhaus Quelle und dem Reiseveranstalter Thomas Cook bestehende Arcandor 746 Millionen Euro Verlust eingefahren hatte. Mitte 2009 war der Konzern dann pleite. Anschließend untersuchte die Justiz das Geschäftsgebaren bei Arcandor.

Ende 2014 verurteilte das Landgericht Essen Middelhoff wegen Veruntreuung von Konzernvermögen zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Nun soll es einen weiteren Strafprozess gegen den früheren Arcandor-Chef geben.

Die Staatsanwaltschaft Bochum hatte insgesamt 15 ehemalige Aufsichtsräte und Manager von Arcandor angeklagt. Laut "SZ" eröffnete das Landgericht Essen jetzt nur gegen einen Teil von ihnen das Verfahren, und das offenbar auch nicht wegen allen Vorwürfen. Ob Middelhoff tatsächlich noch einmal auf die Anklagebank kommt, stehe damit aber noch nicht fest.

Middelhoffs Anwälte versuchen demnach, einen Prozess gegen ihren Mandanten abzuwehren, auch unter Hinweis auf die angeschlagene Gesundheit des früheren Arcandor-Chefs. Middelhoff hatte sich im Sommer einer Herzoperation unterziehen müssen.