Ex-Arcandor-Chef: Thomas Middelhoff nach Herz-OP wieder im Gefängnis

Ex-Arcandor-Chef Thomas Middelhoff hat sich im Sommer einer Herz-OP unterzogen. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Seine Ärzte sollen ihm vorher noch höchstens fünf Monate Lebenszeit gegeben haben.

Herzspezialisten diagnostizierten laut dem Bericht ein sechs Zentimeter großes Aorten-Aneurysma, eine lebensgefährliche Erweiterung der Hauptschlagader. Sie rieten zur sofortigen Operation, sonst würde er Weihnachten nicht mehr erleben. Middelhoffs Anwalt Hartmut Fromm bestätigte den Eingriff gegenüber der Zeitung: "Unser Mandant wurde Ende Juli am Herzen operiert, nachdem sich sein Gesundheitszustand in den letzten Monaten lebensbedrohlich verschlechtert hatte."

Der Freigänger Middelhoff durfte die JVA Bielefeld Ende Juli zur Operation in das Klinikum Niederrhein in Duisburg verlassen. Seit der vergangenen Woche ist der Ex-Manager wieder im offenen Vollzug der JVA Bielefeld untergebracht, darf sich aber weiter in der Klinik ambulant behandeln lassen.