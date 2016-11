Korruptionsaffäre bei ThyssenKrupp Manager Wegmann räumt Fehler ein

Wie SPIEGEL ONLINE berichtete, soll die ThyssenKrupp-Tochter TKIS ihrem pakistanischen Vertreter Azadullah Kazmi 20 Millionen Euro vorenthalten haben. Kazmi stellte daraufhin bei der Staatsanwaltschaft Essen Strafanzeige gegen Firmenchef Jens Michael Wegmann. Nun meldete sich Wegmann zu Wort und äußerte sich zu den Betrugsvorwürfen.

In einem Brief an seine Mitarbeiter räumt er ein Fehlverhalten ein, zumindest was die Annahme eines Goldarmbandes als Gastgeschenk an seine Frau angeht. "Wir haben klare Regeln für den Umgang mit Geschenken bei ThyssenKrupp. Deshalb war die Annahme eines Armbands als Gastgeschenk mit unbekanntem Wert ein Fehler," schreibt Wegmann.

Auch für ihn als CEO gelten demnach diese Regeln. Deshalb werde nun ein internes Compliance-Verfahren eingeleitet. Von einer "persönlichen Fehde" gegen den verprellten Geschäftspartner könne jedoch keine Rede sein.

Die Entscheidung, den Vertrag mit dem pakistanischen Unternehmen Fa. CSG nicht zu verlängern sei auf "Basis einer unternehmerischen Kosten- und Nutzenabwägung getroffen" worden. Einer weiteren Zusammenarbeit stehe demnach jedoch nichts im Wege.