Betrugsvorwurf gegen ThyssenKrupp Ein Ferrari, ein Goldarmband und 20 Millionen Dollar

Beziehungen sind Gold wert. Vor allem bei Geschäften in Ländern mit fremden Gepflogenheiten. ThyssenKrupp, ein deutscher Konzern, der weltweit agiert, weiß das nur zu gut - und ist deshalb auf Leute mit besten Kontakten angewiesen.

Pakistan ist ein wichtiges Land für das Unternehmen. Denn auch wenn Pakistan ein armes Land ist, gibt es viel Geld für Rüstungsgüter und andere Produkte aus, die auch ThyssenKrupp im Sortiment hat. ThyssenKrupp vertraute dort bis vor kurzem auf das Unternehmen Capital Strategies Group (CSG), das Teile des Konzerns in Pakistan als selbständige Handelsvertreterin vertrat und dort Geschäftskontakte vermittelte.

Chef von CSG ist Asadullah Kazmi, ein Geschäftsmann mit Beziehungen in die höchsten Kreise der pakistanischen Politik. Kazmi lebt in der Hauptstadt Islamabad. Hohe Mauern umgeben seine Villa, in der Auffahrt stehen Limousinen deutscher Hersteller. Die Böden des Hauses sind aus italienischem Marmor, die Räume schmücken Gemälde, die Kazmis Frau bei Sotheby's in London ersteigert, wie man Besucher gerne wissen lässt. Kazmi, eine schillernde Figur, verheimlicht seinen Reichtum nicht. Sein geschicktes Agieren hat dem deutschen Konzern viele Aufträge eingebracht und ihn selbst zum Millionär gemacht.

Doch um eine Provision von 20 Millionen Dollar, die Kazmi für die Vermittlung zum Bau einer Düngemittelfabrik in den USA beansprucht und die der Konzern ihm aber verweigert, ist ein Streit ausgebrochen. Kazmi glaubt, dass Jens Michael Wegmann, seit Oktober 2015 Chef der ThyssenKrupp-Tochter ThyssenKrupp Industrial Solutions (TKIS) und ehrgeiziger Vertrauter von ThyssenKrupp-Chef Heinrich Hiesinger, eine "persönliche Fehde" gegen ihn führt, weil Wegmann das Ziel habe, seine Sparte zu erneuern und alte Manager und Geschäftspartner loszuwerden. Und weil Kazmi sich geweigert habe, ihm seinen weißen Ferrari F430 Spider zu überlassen. Aber der Reihe nach.

