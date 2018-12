Umstrittene Kooperation Umwelthilfe verliert Toyota als Unterstützer

Der japanische Autohersteller Toyota beendet seine langjährige Zusammenarbeit mit der Deutsche Umwelthilfe (DUH). Ab dem kommenden Jahr solle kein Geld mehr an die Verbraucherschutzorganisation fließen, bestätigte ein Toyota-Sprecher einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Toyota hatte den Angaben zufolge noch bei einem Projekt zu Hybrid-Taxis mit der Umwelthilfe zusammengearbeitet, dieses laufe nun aus. Auch Umwelthilfe bestätigte das Ende der Zusammenarbeit.

Die Entscheidung stehe nicht im Zusammenhang mit der zunehmenden Kritik aus Politik und der Autobranche an der DUH, sagte der Sprecher. Toyota habe die Umwelthilfe seit zwanzig Jahren gefördert, zeitweise mit Beträgen im mittleren fünfstelligen Bereich. Zuletzt sollen die Zahlungen auf einen unteren fünfstelligen Betrag gefallen sein.

Kritik an der Kooperation von Umwelthilfe und Toyota gab es schon länger, weil die Organisation mit Klagen in einer Reihe von Städten die Einhaltung der Stickstoff-Grenzwerte und Fahrverbote für Diesel-Fahrzeute durchsetzen will. Toyota setzt stärker als andere Hersteller auf Hybrid-Antriebe, die von solchen Fahrverboten nicht betroffen wären.

"Wir sind nicht gegen den Diesel", sagte dazu der Toyota-Sprecher. Der japanische Autobauer biete Dieselvarianten in drei Baureihen an.

In den vergangenen Wochen hatten Vertreter von Union, AfD und FDP gefordert, der Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Der Brauereikonzern Krombacher entzog der DUH bereits die Unterstützung, dementierte aber einen Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion. "Aus einer politischen Bewertung hält sich das Unternehmen heraus", sagte ein Sprecher.