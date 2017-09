Spielzeughändler Toys'R'Us meldet Insolvenz an

Der US-Spielzeughändler Toys'R'US hat in den USA bei einem Gericht in Richmond Insolvenz angemeldet. Man habe Gläubigerschutz beantragt, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Zudem sei es gelungen, Zusagen über eine Finanzierung über drei Milliarden Dollar zu erhalten. Die weltweit rund 1600 Filialen blieben geöffnet, heißt es in der Mitteilung des Konzerns. Die Kredite stellt demnach ein Konsortium unter Führung der US-Bank JP Morgan zu Verfügung.

Bereits seit längerem war über eine Insolvenz des Spielzeughändlers spekuliert worden. So hätten Spielzeughersteller ihre Lieferungen aus Sorge um die Zahlungsfähigkeit von Toys'R'Us bereits begrenzt, berichtet die "Financial Times". Die langfristigen Schulden des Konzerns belaufen sich auf fünf Milliarden Dollar. Allein im kommenden Jahr werde demnach 400 Millionen Dollar an Schulden fällig.

Toys'R'Us leidet vor allem unter der Konkurrenz der Onlinehändler - und unter der schon viele Jahre zurückliegenden Übernahme durch Finanzinvestoren. 2005 hatten Investoren um Bain und KKR den Konzern für 7,5 Milliarden Dollar gekauft und wie in derartigen Transaktionen üblich dem Unternehmen die Schulden aufgebürdet.

Zuletzt machte das Unternehmen im zweiten Quartal einen Verlust von 164 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar. Am Montag hatten mit Standard & Poor's und Fitch zwei Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit des Unternehmens herabgestuft. Der 1948 gegründete US-Konzern betreibt insgesamt rund 1600 Toys-R-Us und Babies'R'Us-Märkte weltweit, davon rund 875 in den USA.

Die Insolvenz in Eigenverwaltung ermöglicht dem Konzern nach US-Recht nun eine Umschuldung. Viele Einzelhändler versuchen im Insolvenzverfahren, ihre unrentablen Läden zu schließen und das Online-Geschäft auszubauen. Auch im Falle von Toys'R'Us laufen die Geschäfte erst einmal weiter, die Kredite werden aber zunächst nicht mehr bedient. Alleine in diesem Jahr haben bereits mehr als ein Dutzend amerikanische Ketten wie Payless, Gymboree oder Perfumania Gläubigerschutz beantragt.

"Heute bricht eine neue Ära an", lässt sich Toys'R'Us-Chef Dave Brandon in der Mitteilung des Konzerns zitieren. Die Hoffnung ruht nun auf dem anstehenden Weihnachtsgeschäft, in dem der Konzern rund 40 Prozent seiner Jahresumsätze macht.