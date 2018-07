Magnetschwebebahn Bayerische Firma reaktiviert Transrapid - als S-Bahn

Die Magnetschwebebahn Transrapid war ein Prestigeprojekt der deutschen Wirtschaft: innovativ, umweltschonend, bis zu 500 Kilometer in der Stunde schnell. Den Durchbruch schaffte der Zug allerdings nie, auch wegen der extrem hohen Kosten.

Dieses Problem glaubt die Firma Max Bögl aus der Oberpfalz nun gelöst zu haben. Das mittelständische Bauunternehmen betreibe in Bayern eine 800 Meter lange Teststrecke für eine fahrerlos verkehrende Magnetschwebebahn, berichtet das "Handelsblatt".

Anders als der Transrapid soll das "Transportsystem Bögl" (TSB) allerdings nicht auf großen Distanzen und mit hohen Geschwindigkeiten eingesetzt werden, sondern im Nahverkehr, auf Entfernungen von 5 bis 30 Kilometern. Nach Angaben des Unternehmens würden die Kosten durch die niedrigere Reisegeschwindigkeit von bis zu 150 Kilometern pro Stunde deutlich geringer ausfallen als beim Transrapid. Die Kosten für einen Kilometer Strecke taxiert das Unternehmen auf etwa 50 Millionen Euro.

Max Bögl war bereits als Zulieferer beim Bau des ursprünglichen Transrapids mit an Bord. Die neue Magnetschwebebahn könne bei der Anbindung von Flughäfen oder Messegeländen an die Innenstadt zum Einsatz kommen. Das Unternehmen plane in der Provinz Chengdu den Bau einer 3,5 Kilometer langen Teststrecke, zusammen mit einem chinesischen Partner.

"Ich bin mir sicher, dass die Magnetschwebetechnik angepasst auf den Personennahverkehr weltweit zukunftsweisend ist", zitiert das "Handelsblatt" Firmenchef Stefan Bögl. Ähnlich optimistisch waren allerdings auch die Entwickler des Transrapids.

Mehr zum Thema: Was wurde eigentlich aus dem Transrapid?