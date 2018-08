Sportwagenfirma Aston Martin will trotz Brexit an die Börse

Der Autobauer Aston Martin erwägt den Gang an die Börse. Der Hersteller des aktuellen Lieblingsfahrzeugs von Filmheld James Bond will noch an diesem Mittwoch einen entsprechenden Antrag bei der zuständigen britischen Behörde stellen, teilte das Unternehmen mit. "Wir können zeigen, dass der Brexit keine große Auswirkung auf uns hat", sagte Firmenchef Andy Palmer.

Geplant sei, dass kuwaitische und italienische Eigentümer Anteile verkaufen. Finanzexperten schätzen den Wert der Sportwagen-Ikone auf bis zu fünf Milliarden Pfund (5,5 Milliarden Euro).

Nachdem Jaguar, Bentley und Rolls-Royce von großen Autokonzernen übernommen worden sind, wäre Aston Martin nach Jahren wieder der erste britische Autobauer an der Londoner Börse. Zuletzt hatte 2015 mit dem italienischen Rivalen Ferrari in New York ein Autobauer den Börsengang gewagt.

Aston Martin feiert nach dem finanziellen Zusammenbruch vor zehn Jahren derzeit sein Comeback unter Firmenchef Andy Palmer. Der frühere Nissan-Manager kam 2014 zu der Firma und krempelte die traditionsreiche Sportwagenmarke um. Hochpreisige neue Modelle wie der DB11 erfreuen sich großer Beliebtheit und ließen Produktionszahlen und Ergebnis des Konzerns wieder steigen.

Nach sechs verlustreichen Jahren hatte Aston Martin 2017 wieder Gewinne verbucht. Der Kultwagen-Hersteller war in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte sieben Mal insolvent und gehörte bis 2007 zum US-Autobauer Ford.