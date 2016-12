IT-Gipfel in New York Diese Tech-Bosse stehen auf Trumps Gästeliste

Das Silicon Valley wollte Donald Trump nicht als Präsidenten. Und der Milliardär machte die Tech-Branche im Gegenzug oft zum Ziel seiner Verbalattacken. Jetzt müssen beide Seiten notgedrungen lernen, miteinander auszukommen.

Ein erstes Treffen in New York mit ausgewählten Chefs der Internet-Giganten soll nun Risse kitten. Beide Seiten sind darauf angewiesen, das zumindest ein einigermaßen zivilisiertes Zusammenleben in den nächsten Jahren funktioniert.

Bereits vor dem Gipfel am Mittwoch im Trump Tower wird spekuliert: Wer ist eingeladen? Wer wird kommen? Und wer nicht? Eine Übersicht finden Sie in folgender Bilderstrecke.

Ein zentrales Thema des Gipfels könnte die Schaffung neuer Jobs in den USA werden, berichtet der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Trump hatte die Tech-Konzerne aufgefordert, mehr Produktion in die USA zu bringen. Sie argumentierten schon früher, dass die Elektronik-Geräte nicht nur wegen der niedrigeren Lohnkosten in China gebaut werden, sondern auch wegen der Nähe zu Zulieferer-Ketten und des großen Angebots an motivierten jungen Arbeitskräften. Ob ein Trump solche Argumente gelten lässt, ist die Frage.

Allgemein geht es vermutlich darum, überhaupt einen Draht zueinander zu finden. Die US-Tech-Branche befindet sich größtenteils auf Distanz zum kommenden US-Präsidenten Trump, den die Gründer aus dem Silicon Valley für wenig innovationsfreudig halten. Im Wahlkampf hatten sie zum Teil offen Front gegen Trump gemacht und überwiegend dessen demokratische Konkurrentin Hillary Clinton unterstützt.

Nun haben die Silicon-Valley-Bosse kaum Hoffnung, dass vier Jahre Trump spurlos an ihnen vorbeigehen. Der neu gewählte Präsident schreckte Anfang des Jahres sogar nicht vor dem Aufruf zurück, Apple-Produkte zu boykottieren, als der Konzern sich weigerte, dem FBI beim Aushebeln der Verschlüsselung auf dem iPhone eines toten Terroristen zu helfen.

Geste der Versöhnung?

Zum bisherigen Präsidenten Barack Obama pflegte die Branche ein besseres Verhältnis. Obama gilt als offen für neue Technologien. 2011 hatte auch er die führenden Köpfe der Szene zu einem Gipfel an einen Tisch gebeten - die Runde war unter anderem mit dem seinerzeitigen Apple-Chef Steve Jobs, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sowie dem seinerzeitigen Google-CEO Eric Schmidt ebenfalls hochkarätig besetzt.

Donald Trump dagegen ist - abgesehen von seinem exzessiven Hang zum Twittern - dem Vernehmen nach kein großer Fan der Digitalisierung. Sein Interesse gilt neben dem Immobiliengeschäft eher der Öl- und Gasindustrie sowie Big Pharma, denen er im Wahlkampf weitreichende Versprechungen machte. Trumps gegenwärtige Regierungsbildung lässt zudem eine Nähe zum Finanzestablishment der Wall Street erkennen.

Doch Trump gibt sich offenbar Mühe, den Kontakt zu den Tech-Größen zu finden. Wie US-Medien berichten, war bei der Organisation des Gipfels neben Trumps designiertem Stabschef Reince Priebus sowie seinem Schwiegersohn und Berater Jared Kushner vor allem der deutschstämmige Milliardär und Tech-Investor Peter Thiel aktiv. Thiel hatte sich bereits im Wahlkampf als einer der wenigen aus der Tech-Szene für Trump stark gemacht.

Letztlich könnten Tim Cook und Co. durchaus gemeinsame Interessen mit Trump finden: Die Tech-Firmen machen sich schon lange für eine Steuerreform stark. Vor allem geht es darum, dass für die Auslandsgewinne ein niedrigerer Steuersatz als die aktuellen 35 Prozent gilt. Die Steuern werden erst fällig, wenn das Geld tatsächlich in die USA kommt - also stapeln sich die Milliardengewinne im Ausland.

Die Unternehmen betonen, das Geld sei in den USA steuerpflichtig und dafür gebe es auch Rückstellungen - die Zahlung sei nur aufgeschoben. Doch allein von Apple will die EU-Kommission nun eine Rückzahlung von über 13 Milliarden Euro an den europäischen Standort Irland, weil das Geld bisher dort hängenblieb.