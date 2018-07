Trotz Widerstand der Schotten Trumps Söhne investieren 200 Millionen Dollar in Golf-Club

Die Firma von US-Präsident Donald Trump will weitere rund 200 Millionen Dollar in ein Golf Resort im schottischen Balmedie investieren. Geplant sind unter anderem 500 Wohnungen, 50 Ferienhäuser, Gewerbeflächen, ein Sportzentrum sowie ein Reitgelände. In einer ersten Phase hat das Unternehmen bereits 100 Millionen Dollar investiert. Insgesamt sollen 750 Millionen in das Projekt im Nordosten Schottlands gesteckt werden.

Sollten die Pläne genehmigt werden, werde es im nächsten Jahr losgehen, sagten Trumps Söhne Eric und Donald Jr., die die Trump Organization leiten.

In Balmedie hatte der Immobilienmagnat, dessen Mutter in Schottland geboren wurde, bereits 2012 ein luxuriöses Golfresort eröffnet - gegen den massiven Widerstand von Umweltschützern, Anwohnern und Lokalpolitikern. Die Trump Organization hatte damals versprochen, 2000 Jobs in der Bauphase und rund 300 dauerhafte Jobs schaffen zu wollen. Kritiker werfen den Trumps vor, ihren Versprechen nicht nachzukommen.

DPA Proteste gegen Donald Trump

Mehr als 32.000 Menschen hatten damals eine Petition gegen den Bau unterzeichnet. In einer parallel dazu in Auftrag gegebenen Umfrage lehnten mehr als zwei Drittel der Schotten das Projekt ab. Auch während des Besuchs des US-Präsidenten im Juli gingen wieder tausende Menschen gegen Trump auf die Straße.

Der US-Präsident besitzt noch eine weitere Golfanlage in Turnberry, etwa 80 Kilometer südlich von Glasgow. Die Plätze waren bisher verlustreich.