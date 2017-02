Nach langem Streit Trumps Marke wird in China geschützt

Der Name Trump ist in China seit dieser Woche teilweise als Marke geschützt. Wie unter anderem CNN berichtet, gewährten die chinesischen Behörden Trump Markenschutz für seine Tätigkeiten als Bauunternehmer. Trumps Unternehmen in der Hotel- und Immobilienbranche seien nicht von der Entscheidung betroffen.

Den Weg daür hatte die zuständige Behörde bereits freigemacht, indem sie im September zunächst einen rivalisierenden Antrag zurückwies. Im November, kurz nach Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten, wurden ihm die Markenrechte dann zuerkannt. Anschließend galt noch eine dreimonatige Frist für mögliche Einsprüche, die nun abgelaufen ist.

Da Trump sich zuvor jedoch mehr zehn Jahre lang vergeblich um den Markenschutz bemüht hatte, vermuten Experten politische Motive hinter der Entscheidung. "Ich habe Kunden, die solche Fälle immer wieder erfolglos ausgefochten haben", zitiert CNN den in Hongkong ansässigen Urheberrechtsexperten Dan Plane. "Angesichts dieser schnellen Wende scheint es sich um mehr als einen Zufall zu handeln."

"China wird Zugeständnisse von Trump wollen, und dies ist nun der erste in einer Serie von Versuchen, ihn zu beeinflussen", warnt Norman Eisen, ein ehemaliger Ethikberater unter Barack Obama. Zusammen mit anderen hat er Trump verklagt, weil dieser über seine Unternehmen Zahlungen ausländischer Regierungen entgegengenommen habe.

Der Name boomt in China

Vertreter von Trumps Firmengruppe wiesen die Vorwürfe zurück. "Die Trump Organization hat mehr als zehn Jahre lang aktiv für ihre Markenrecht in China gekämpft, und der jetzige Markenschutz ist ein natürliches Ergebnis dieser Bemühungen", sagte Alan Garten, Chefjurist der Organisation.

Der Firmenname Trump hat laut einem Bericht der "Financial Times" in China stark an Popularität gewonnen. Über die vergangenen 14 Monate seien nach offiziellen Angaben mindestens 80 Unternehmen registriert worden, deren Name eine der chinesischen Übersetzungen von "Trump" enthält. Rund 60 davon seien nach Trumps Wahlsieg angemeldet worden. Selbst ein staatliches Unternehmen wurde unter Trumps Namen registriert.