Währungskrise in der Türkei Deutsche Konzerne fürchten den Lira-Absturz

Die Türkei droht in eine handfeste Wirtschaftskrise zu rutschen. Das zumindest prognostizieren führende Ökonomen. Die Abwärtsspirale aus steigenden Inflationsraten und massiven Wechselkursverlusten hat in den vergangenen Tagen weiter an Dynamik gewonnen. Auch deutsche Unternehmen betrachten die Entwicklung mit Sorge - im Jahr 2017 sind Waren im Wert von mehr als 21,4 Milliarden Euro in die Türkei verkauft worden. Für die deutsche Wirtschaft ist die Türkei mit seinen fast 80 Millionen Einwohnern ein wichtiger Absatzmarkt.

Die derzeitige Situation beunruhigt allerdings nicht nur all jene Unternehmen, die befürchten, dass ihre Exporte durch die Abwertung der Lira und die damit verbundene schwächere Kaufkraft der Türken weiter einbrechen könnten, sondern auch die, die mit Niederlassungen und Produktionsstandorten vor Ort vertreten sind.

Das sind nicht wenige. In der Türkei sind mehr als 7000 deutsche Unternehmen aktiv - insgesamt haben sie mehr als 13 Milliarden Euro dort investiert. Niemand hat so viele Niederlassungen und Produktionsstätten in der Türkei wie deutsche Firmen.

Die Auswirkungen der derzeitigen Situation können für die Unternehmen durchaus unterschiedlicher Natur sein. Zunächst eint alle, dass die schwache Lira dazu führt, dass vor Ort weniger Ausgaben für Gehälter und Produktion notwendig sind. Die Unterschiede zeigen sich beim Ziel der Waren. Die Unternehmen, die in erster Linie für den türkischen Markt produzieren, müssen Umsatzeinbrüche befürchten, weil die Kaufkraft im Land sinkt. Werden die Produkte hingegen außerhalb der Türkei verkauft, in Länder, in denen mit Euro oder Dollar bezahlt wird, dann kann sich der Wechselkurs auch durchaus positiv auf die Umsätze auswirken.

Zweifelsohne hätte eine umfassende Wirtschaftskrise langfristig aber negative Auswirkungen auf alle in der Türkei produzierenden Unternehmen. Ihnen würde die Planungssicherheit genommen werden.

Welche deutschen Konzerne mit Engagement in der Türkei sind es also, die fürchten, dass sich die Situation weiter verschlimmert? Klicken Sie auf die Fotostrecke für einen Überblick.