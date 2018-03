Trotz politischer Spannungen Türkische Wirtschaft wächst schneller als chinesische

Nach einer Wachstumsdelle wegen des Putschversuches 2016 hat sich die türkische Volkswirtschaft im vergangenen Jahr extrem dynamisch entwickelt. Das türkische Statistikamt gab das Wachstum im Jahr 2017 mit 7,4 Prozent an. Zum Vergleich: China hat für das abgelaufene Jahr ein Wachstum von 6,9 Prozent gemeldet, Deutschland 2,2 Prozent.

Der Wert übertraf damit auch die bisherigen Erwartungen. 2016 hatte das nachträglich angepasste Wirtschaftswachstum bei 3,2 Prozent gelegen. Das starke Wachstum im vergangenen Jahr erzielte die Türkei trotz großer politischer Spannungen mit Deutschland und anderen wichtigen Handelspartnern.

Die Türkei kämpft allerdings gleichzeitig gegen hohe Inflations- und Arbeitslosenraten von jeweils mehr als zehn Prozent sowie gegen einen anhaltenden Wertverfall der einheimischen Währung. In dieser Woche konnten für einen Dollar erstmals mehr als vier türkische Lira gekauft werden. Gegenüber dem Euro steht die Lira kurz vor einem Wechselkurs von fünf zu eins.

In der Türkei wird darüber spekuliert, Präsident Recep Tayyip Erdogan könnte die Erfolgsmeldungen nutzen, um noch 2018 vorgezogene Präsidentschaftswahlen auszurufen. Im vergangenen Jahr hatte die Türkei bereits extrem hohe Wachstumszahlen vermeldet, im dritten Quartal etwa habe das Plus elf Prozent betragen. Das hatte in Fachkreisen eine Debatte darüber ausgelöst, ob Daten womöglich manipuliert sein könnten.

