Investitionen in der Türkei Minister verspricht deutschen Firmen "100 Prozent" Schutz

Der Wirtschaftsflügel in der türkischen Regierung versucht, im Konflikt mit Deutschland zu beschwichtigen. Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Regierung in Ankara garantiere den Schutz deutscher Investitionen, und zwar zu "100 Prozent".

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind angespannt. Die "Zeit" hatte Mitte der Woche berichtet, dass Ankara den deutschen Sicherheitsbehörden eine Liste mit Namen von Personen und Firmen in Deutschland übergeben hatte, denen Ankara "Terrorunterstützung" vorwerfe. Darunter sind unter anderem die Konzerne BASF und Daimler. Zudem nahmen türkische Behörden den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner in Haft.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kündigte daraufhin am Donnerstag eine "Neuausrichtung" der deutschen Türkei-Politik an. Gabriel warnte Türkei-Urlauber vor willkürlichen Verhaftungen. Er rief auch deutsche Firmen auf, Investitionen in der Türkei gut zu überdenken. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) geht wegen der aktuellen Lage in der Türkei inzwischen davon aus, dass "neue Investitionen vertagt werden".

Die türkische Wirtschaft ist allerdings stark abhängig von Investitionen aus dem Ausland (mehr Informationen zum Thema hier: Erdogan und die Investoren - geliebte Feinde). Wirtschaftsminister Zeybekci dementierte nun, dass die Türkei gegen die auf der Liste genannten deutschen Firmen vorgehen wolle. "Das sind Fake News", sagte er. Er behauptete zudem, die Türkei habe Deutschland gar keine Liste übergeben.

Das Papier liegt deutschen Sicherheitsbehörden gleichwohl vor. Das Bundeskriminalamt hatte Daimler und BASF nach dem "Zeit"-Bericht über die Existenz des Schreibens informiert.

Falsche, ungerechtige Anschuldigungen beeinflussen nicht unsere Entschlossenheit für die Entwicklung der wirschaftlichen Beziehungen mit BRD pic.twitter.com/NyQz8X8MOi — Ekonomi Bakanlığı (@_TCEkonomi) 20. Juli 2017

Der türkische Minister hofft, der deutsch-türkische Zwist werde "nur temporär" sein. Wichtig sei "Abstand zu nehmen von Worten, die dauerhaften wirtschaftlichen Schaden verursachen könnten", so Zeybekci. Zuvor hatte der Minister bereits via Twitter "unseren deutschen Freunden" versichert, "alle notwendigen bürokratischen Maßnahmen zu ergreifen und die Rechtssicherheit ausländischer Investoren in der Türkei auf höchstem Niveau zu gewähren".