Schwache Wirtschaftsdaten Türkische Lira stürzt auf Rekordtief

Der Wertverfall bei der türkischen Landeswährung setzt sich fort. Am Montag stürzte die Lira erneut um über zwei Prozent ab. Aktueller Auslöser waren unerwartet schwache Daten der türkischen Industrie. Demnach hat die Produktion im November im Monatsvergleich überraschend stagniert.

Längerfristige Gründe, die Anleger ihr Geld aus der Türkei abziehen lassen, sind unter anderem die Zunahme von Terroranschlägen und die Sorgen um den politischen Kurs von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.

Am Montagvormittag kostete ein US-Dollar bis zu 3,7386 Lira und damit so viel wie nie zuvor. Auch zum Euro in Dollar fiel die türkische Währung auf ein Rekordtief. Inzwischen kostet ein Euro fast 4 Lira.

Abwärtstrend auch beim Pfund

Bereits seit dem gescheiterten Putschversuch gegen den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan Mitte Juli 2016 steht die Lira stark unter Druck. Im dritten Quartal 2016 ist die türkische Wirtschaft erstmals seit dem Krisenjahr 2009 geschrumpft.

Deutliche Bewegung gab es zu Wochenanfang auch beim Britischen Pfund. Es verlor zwischenzeitlich über ein Prozent, erholte sich später aber leicht. Am Wochenende hatte die britische Regierungschefin Theresa May gegenüber dem Fernsehsender Sky News bekräftigt, dass sie bei den Verhandlungen um den Brexit daran festhalten werde, die Kontrolle über die Immigration und die nationale Gesetzgebung zu sichern.

Eine harte Haltung gegenüber der EU macht einen künftigen Zugang Großbritanniens zum EU-Binnenmarkt unwahrscheinlicher, verschreckt dadurch Anleger und schwächt das Britische Pfund.