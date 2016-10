Kurznachrichtendienst Twitter plant offenbar Schließung seines Berliner Büros

Seit 2012 hat Twitter ein Büro in der Hauptstadt, erst im Januar wurde es erweitert. Nun aber soll es geschlossen und ein Großteil der Mitarbeiter in Deutschland entlassen werden. Das berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". Am Standort Hamburg will Twitter demnach weiter vertreten sein. Ein Sprecher von Twitter Deutschland habe sich auf Anfrage nicht äußern wollen.

Bei der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es neun Prozent seiner weltweiten Stellen abbauen werde. Twitter beschäftigte zuletzt weltweit 3860 Mitarbeiter. Am selben Tag gab der Kurznachrichtendienst bekannt, dass er seine beliebte Video-App Vine einstellt.

Von Juli bis September verbuchte Twitter ein Minus von 103 Millionen Dollar, nach einem Verlust von 132 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Der vor allem mit Werbung erzielte Umsatz stieg um acht Prozent auf 616 Millionen Dollar.

Der vor zehn Jahren gegründete Internetdienst hat noch nie Gewinn gemacht. Die Nutzerzahlen steigen zudem mittlerweile nur noch langsam. Für das dritte Quartal meldete Twitter 317 Millionen monatlich aktive Nutzer - eine geringe Steigerung nach 313 Millionen im zweiten Quartal.