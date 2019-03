Verstoß gegen Taxigesetz Uber muss Millionenstrafe in den Niederlanden zahlen

Weiterer Rückschlag für Uber in Europa: Der Fahrdienstleister muss in den Niederlanden 2,3 Millionen Euro zahlen. So entgeht das Unternehmen einem Prozess wegen Verstoßes gegen das Taxigesetz.