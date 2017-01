Echtzeit-Daten Uber will Staus abschaffen

Höher, enger, dichter: Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Dadurch wird nicht nur der Wohnraum knapp, sondern auch der Platz auf den Straßen. Taxischreck Uber bietet nun eine Lösung für dieses Problem an. Auf einer neuen Website namens Movement will der Dienst aus San Francisco Informationen zum Verkehrsfluss auf den Straßen bereitstellen.

Gesammelt werden die Daten während der Fahrt - also überall dort, wo Uber-Autos unterwegs sind. Für Städteplaner und andere Interessierte könnte Movement ein Hilfsmittel werden, um Verkehrsflüsse zu optimieren. Googles Kartendienst Waze bietet bereits seit 2015 einen ähnlichen Service an, der unter anderem an Lösungen für ein staufreies Los Angeles arbeitet.

Projekte wie die von Uber und Waze sind erste Versuche, auf einem vielversprechenden Zukunftsmarkt Fuß zu fassen. Autokonzerne treibt die Vision eines sogenannten Reality Index um - also die Version, möglichst viele Informationen über die Welt in Echtzeit zu erfassen.

Bereits jetzt nutzen Apps wie Moovel die GPS-Sensoren von Millionen Smartphones, um die genauen Ankunftszeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln in Echtzeit an ihre Nutzer weiterzugeben. Künftig sollen moderne, teils mit Tausenden Sensoren ausgestattete Autos noch ganz andere Echtzeit-Daten sammeln.

Die flächendeckende Erfassung von freien Parkplätzen, Staus oder Schlaglöchern sind nur die naheliegenden Ideen. Sensoren in Scheibenwischern könnten beispielsweise auch Wetterdaten in weit höherer Auflösungsdichte erfassen als entsprechende Stationen. Echtzeit-Erfassungen sind zudem eine wichtige Grundlage für autonomes Fahren.

Die Daten der Autos und Smartphones lassen sich miteinander kombinieren. Finales Ziel sei eine "Live-Repräsentation der Welt", werbetextete Audi-Chef Rupert Stadler bereits Ende 2015. Die Entwicklung eines Reality Index bewegte Audi, BMW und Daimler auch dazu, den Kartendienst Here zu kaufen und ihn nun gemeinsam mit dem IT-Riesen Intel kräftig auszubauen.

Uber will, wie sich nun zeigt, in diesem Zukunftsmarkt ebenfalls mitmischen. Datenschutzbedenken will der Fahrtenvermittler von vorneherein ausräumen: Alle auf Movement verwendeten Angaben seien anonymisiert, teilt das Unternehmen mit. Geld wolle man mit dem Dienst zumindest vorerst nicht verdienen. Der Zugang zu den Daten sei kostenlos.

Indirekt könnte Uber aber gleich doppelt von seinem neuen Ableger profitieren: Denn erstens bedeuten staufreie Städte mehr Wachstumschancen für den Fahrtenvermittler. Zweitens dürfte ein solcher Beitrag fürs Gemeinwohl die Beziehung zu den Stadtverwaltungen verbessern, gegen die der Fahrtenvermittler aufgrund seiner als gesetzeswidrig kritisierten Geschäftspolitik oft vor Gericht kämpft.