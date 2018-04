NDR, MDR, Deutschlandradio UKW-Betreiber droht Sendern mit Abschaltung

Der analoge Radioempfang über UKW ist ein Auslaufmodell. Dass es jetzt so schnell gehen soll, haben aber wohl die wenigsten Nutzer erwartet: Offenbar könnten schon am kommenden Mittwoch viele Radiosender in Deutschland nicht mehr zu empfangen sein. Grund ist ein Streit zwischen Betreibern von UKW-Antennen und Sendernetzen. Das berichtet die "Welt".

Demnach droht der Chef von Media Broadcast, Wolfgang Breuer, mit der Abschaltung des Sendebetriebs. Betroffen wären unter anderem der Norddeutsche Rundfunk in Mecklenburg-Vorpommern, der Mitteldeutsche Rundfunk, Deutschlandradio sowie Privatsender wie Big FM und Radio NRW.

Media Broadcast hatte einen großen Anteil des UKW-Senderbetriebs übernommen, trennt sich aber jetzt von dem Geschäft. "Bis zu zehn Millionen Hörer könnten schon ab kommendem Mittwoch von einer Abschaltung ihrer UKW-Radiosender betroffen sein", sagte Breuer der "Welt".

In Deutschland nutzen laut Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten noch immer rund 93 Prozent der Bevölkerung UKW. Dahinter liegt mit weitem Abstand das digitale Radio DAB+ mit einer Reichweite von 15,7 Prozent.

Unterschiedliche Preisvorstellungen

Hintergrund der jetzt drohenden Abschaltung sind offenbar unterschiedliche Preisvorstellungen. Einige Sender haben für den Betrieb der Netze Anbieter wie Uplink und Divicon beauftragt. Diese müssen sich mit den Antennenbetreibern über Gebühren verständigen.

Die Freenet-Tochter Media Broadcast, die auch die Plattfomen für das Digitalradio DAB+ und das Antennenfernsehen DVB-T2 betreibt, hatte zuvor einen wesentlichen Teil ihrer Antenneninfrastruktur unter anderem an Finanzinvestoren veräußert.

Media Broadcast erwartet nun, dass es für den Weiterbetrieb der betroffenen Sender beauftragt wird, entweder von den Programmveranstaltern oder den Netzbetreibern. Bis zum Donnerstagmittag hätten jedoch nur zehn der insgesamt 40 betroffenen Veranstalter einen Auftrag erteilt, heißt sagte Breuer der "Welt".

Jetzt wolle Media Broadcast bis Montag abwarten und anschließend die Landesmedienanstalten, die Bundesnetzagentur und das Kartellamt informieren. "Wer sich bis dahin nicht gemeldet hat, wird am Mittwoch abgeschaltet", sagte Breuer der Zeitung.

Uplink-Chef greift Breuer an

Das Unternehmen machte dabei unter anderem Haftungsgründe geltend. So gebe es ohne Verträge mit den Veranstaltern keine rechtliche Grundlage für die Frequenznutzung.

Doch kommt es wirklich so weit?

Michael Radomski, Geschäftsführer des Sendernetzbetreibers Uplink, glaubt nicht an eine Abschaltung. Er vermutet vielmehr, dass die Drohung nur die Verhandlungsposition von Media Broadcast stärken soll. "Wer als Betreiber einer Medienplattform mit einer Abschaltung droht, um seine Verhandlungsposition zu stärken, ist nicht für den Betrieb einer öffentlichen Infrastruktur geeignet", sagt er - und greift damit Breuer an.

Ein Pressesprecher des Deutschlandradios geht ebenfalls davon aus, dass das Programm weiterhin zu empfangen ist. "Wir haben einen Vertrag mit einem Sendernetzbetreiber und gehen davon aus, dass er erfüllt wird", sagte er.

Ein Sprecher der Netzagentur plädiert dafür, eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Regulierungsbehörde begleite den Prozess und würde später über eine mögliche Regulierung entscheiden, hieß es.