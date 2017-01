Kriselnde Großbank Unicredit macht 11,8 Milliarden Euro Verlust

Unicredit zieht Konsequenzen: Die kriselnde italienische Großbank will Jobs streichen und Filialen schließen. Grund ist ein erwarteter Verlust von rund 11,8 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Schuld daran seien negative Einmaleffekte, teilte die Mutter der Münchner HypoVereinsbank (HVB) mit. Ohne diese hätten unter dem Strich schwarze Zahlen gestanden.

Die Großbank ächzt angesichts der Wirtschaftsschwäche in Italien unter einem Berg fauler Kredite und will sich über eine Kapitalerhöhung 13 Milliarden Euro an frischem Geld besorgen. Zudem soll die HVB eine Sonderdividende von drei Milliarden Euro nach Mailand überweisen. Die Zahlung solle gemeinsam mit der regulären Gewinnausschüttung im Juni nach der Hauptversammlung erfolgen, teilte Unicredit auf Anfrage mit.

In den kommenden drei Jahren sollen außerdem 14.000 Jobs gestrichen und 944 Filialen geschlossen werden. Danach hofft man, wieder profitabel zu sein. Auch die HypoVereinsbank muss ihren Teil zum Sanierungsplan beitragen. Dort werden in den nächsten drei Jahren weitere 1500 Arbeitsplätze gestrichen.