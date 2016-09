Geplante Kapitalerhöhung Unicredit will bis zu 10 Milliarden Euro einsammeln

Der neue Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier will die angeschlagene italienische Großbank einem Bericht zufolge neu aufstellen. Um das Finanzpolster zu stärken, sollen neue Aktien für bis zu 10 Milliarden Euro am Markt platziert werden, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Muttergesellschaft der deutschen HypoVereinsbank ist nach einem starken Kursverfall der Aktie an der Börse derzeit nur noch knapp 15 Milliarden Euro wert. Die Bank lehnte eine Stellungnahme auf Anfrage der Zeitung ab.

Zudem will Unicredit dem Bericht nach die Vermögensverwaltungssparte Pioneer ganz verkaufen - eine Fusion mit dem gleichen Geschäft der spanischen Großbank Santander war im Sommer gescheitert. Über den bevorstehenden Verkauf des Vermögensverwalters hatte in dieser Woche bereits die italienische Zeitung Zeitung "Il Messaggero" berichtet. Mögliche Käufer sollen die französische Bank BNP Paribas, der US-Vermögensverwalter Blackrock sowie die Versicherer Generali und Axa sein.

Dritter Baustein der Unicredit-Neuaufstellung solle die Auslagerung von notleidenden Krediten in zweistelliger Milliardenhöhe in eine neue Gesellschaft sein. Derzeit werde nach Investoren dafür gesucht. Zudem soll sich das neue Vehikel zum Teil über staatlich abgesicherte Wertpapiere refinanzieren. Diese Pläne sind aber politisch umstritten.