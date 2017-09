United Technologies will Rockwell Collins kaufen Luftfahrtkonzerne planen Mega-Fusion

Die Firma United Technologies plant eine gigantische Übernahme. Der US-Mischkonzern will den Flugzeugausrüster Rockwell Collins für insgesamt 30 Milliarden Dollar kaufen und mit seinen in diesem Bereich tätigen Sparten zusammenlegen. Das teilten beide Unternehmen am späten Montag mit.

United Technologies besitzt bereits mehrere Hersteller von Flugzeugteilen und will sich durch die Fusion besser gegen Druck der beiden großen Flugzeughersteller Airbus und Boeing bei Verhandlungen wappnen - zudem rechnet der Konzern mit deutlich niedrigeren Kosten nach dem Zusammenschluss. Laut "Wall Street Journal" hat der geplante Zusammenschluss das Potenzial, die Kräfteverhältnisse im Markt für Flugzeugteile zu verändern.

Den Aktionären von Rockwell Collins werden insgesamt 140 Dollar je Aktie geboten - davon der Großteil von 93,33 Dollar in bar. Der Rest soll in United-Technologies-Anteilen bezahlt werden. An der Börse hatte eine Rockwell-Collins-Aktie zuletzt rund 130 Dollar gekostet. Insgesamt ist die Aktienofferte damit rund 23 Milliarden Dollar hoch.

Inklusive Schulden werde das Unternehmen, das in diesem Jahr auf einen Umsatz von etwas mehr als acht Milliarden Dollar kommt, mit 30 Milliarden Dollar bewertet. Die beiden Unternehmen rechnen damit, dass die Transaktion im dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein wird.