Rückgang bei GM, Ford, Fiat Chrysler Autoabsatz in den USA schwächelt

Die Flaute auf dem US-Automarkt hält an. Sowohl heimische als auch ausländische Hersteller haben mit schlechten Absatzzahlen zu kämpfen. Besonders schlimm getroffen hat es den Markführer General Motors. 226.107 Fahrzeuge konnte das Unternehmen im Juli verkaufen, das sind 15 Prozent weniger als im Juli 2016. Damit liegen die Amerikaner nur noch knapp vor dem Rivalen Toyota , der als einer der wenigen großen Autobauer die Verkäufe steigern konnte. Plus 3,6 Prozent machen 222.100 Autos.

Die Japaner machten im Juli ein deutlich besseres Geschäft als der zweite große amerikanischen Automobilhersteller Ford , der im Juli mit etwa 200.200 Fahrzeugen nach eigenen Angaben 7,5 Prozent Fahrzeuge weniger los wurde. Beim italienisch-amerikanischen Konzern Fiat Chrysler Automobiles -Chrysler sieht es noch schlechter aus, hier sind die Absatzzahlen um 10 Prozent auf 161.500 Wagen gesunken. Die anderen japanischen Hersteller Honda und Nissan verbuchten Rückgänge von einem und drei Prozent.

Die sinkende Nachfrage bekommen auch die deutschen Autobauer zu spüren. Besonders düster sieht es bei BMW aus. Insgesamt wurden die Münchener mit 26.363 Fahrzeugen ihrer Marken BMW und Mini 13,7 Prozent weniger Autos los. Bei der Kernmarke BMW liegt das Minus bei fast 15 Prozent. Das entspricht 21.965 Autos. Lediglich die SUVs der X-Modellreihe konnten etwas zulegen.

Die in den USA generell hohe Nachfrage nach großmotorigen Fahrzeugen in Geländewagenoptik hat auch Porsche geholfen. Das Unternehmen verkaufte im abgelaufenen Monat, der einen Verkaufstag weniger hatte als im Vorjahr, 3901 Sportwagen. Das kleine Plus von 0,6 Prozent geht hauptsächlich auf das neue SUV-Modell Macan zurück.

Der Mutterkonzern VW, der in den USA derzeit wegen des Dieselskandals ohnehin immens unter Druck steht, wurde 5,8 Prozent seiner Volkswagen weniger los. 27 091 Fahrzeuge wurden im Juli verkauft. Vor allem bei den wichtigen US-Modellen Jetta und Passat ging der Absatz zurück. Dennoch schlägt sich VW im schwächelnden US-Markt mit einem Verkaufsplus von 5,9 Prozent im bisherigen Jahresverlauf noch vergleichsweise gut. Die Premium-Tochter Audi wurde im Juli 2,5 Prozent mehr Neuwagen bei US-Kunden los als im Vorjahreszeitraum.

Für Daimler hingegen war der Juli herausfordernder Monat, wie es der US-Chef Dietmar Exler am Standort in Atlanta ausdrückte. Soll heißen, 9,2 Prozent Mercedes-Benz-Pkw weniger verkauft. Die Vans und die Kleinwagenmarke Smart mitgerechnet sind die Rückgänge sogar noch etwas größer. Daimler-Manager Exler hofft deshalb auf neue Produkte, die im zweiten Halbjahr auf den Markt kämen.