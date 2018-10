US-Traditionskonzern Handelskette Sears stellt Insolvenzantrag

Nach mehr als 125 Jahren könnte in den USA ein Stück Handelsgeschichte zu Ende gehen. Der hoch verschuldete US-Einzelhändler Sears hat beim zuständigen Gericht in New York einen Insolvenzantrag gestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, verhandelt es nun mit seinen Kreditgebern über die weitere Finanzierung.

Medienberichten zufolge war aktuell eine Rückzahlung von 134 Millionen Dollar (116 Millionen Euro) fällig, die Sears nicht aufbringen konnte.

Der Gründer des Finanzinvestors ESL, Eddie Lampert, besitzt ein großes Aktienpaket an Sears. ESL hält außerdem Schulden von 2,5 Milliarden Dollar an dem Einzelhändler. Lampert war zuletzt Chef der Kette. Von dem Posten tritt er zurück, bleibt aber im Verwaltungsrat.

Lampert kündigte an, bis Ende des Jahres müssten neben bereits geplanten Schließungen weitere 142 Filialen dichtmachen.

Sears wurde als Versandhändler gegründet und war zeitweise der größte Handelskonzern der USA. In den Achtzigerjahren expandierte das Unternehmen in weitere Geschäftsfelder wie etwa das Banken- und Hypothekengeschäft und verlor danach an Boden.

Nach der Fusion mit der Handelskette Kmart im Jahr 2005 scheiterten zahlreiche Versuche von Konzernchef Lampert, das Unternehmen zu retten. In Kanada hatte Sears bereits im vergangenen Jahr Gläubigerschutz beantragt.

Spezielles Insolvenzrecht in den USA

Nun versucht das Unternehmen, sich in den USA nach dem dortigen Insolvenzverfahren Chapter 11 doch noch zu retten. In den USA gibt es zwei unterschiedliche Insolvenzverfahren. Beim Chapter-7-Verfahren ist das Ziel die Liquidierung eines bankrotten Unternehmens. Beim Chapter-11-Verfahren dagegen handelt es sich um ein Sanierungsverfahren unter gerichtlicher Aufsicht. Dem Schuldner wird ein zeitlich begrenzter Schutz vor seinen Gläubigern gewährt, um sich zu reorganisieren.

"Diese Firma beherrschte in den Fünfzigerjahren den US-Einzelhandelsmarkt", sagte der Handelsberater Craig Johnson über Sears. Das Unternehmen müsse nun kleiner werden und könne sich dadurch vielleicht retten.

Sears hatte einst 350.000 Mitarbeiter, inzwischen sind es weniger als 90.000. Allein zwischen Ende 2017 und Mai 2018 wurden mehr als 100 Filialen geschlossen. Bereits mit dem Markteintritt des Discounters Walmart 1962 bekam Sears harte Konkurrenz. In den zurückliegenden Jahren setzte vor allem der Online-Handel dem Unternehmen zu.

Sears ist nur eine von vielen US-Handelsketten, die in den vergangenen Jahren und Monaten in die Pleite gerutscht sind, darunter auch der Traditions-Spielwarenhändler Toys"R"Us.