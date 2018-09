Trumps neue Sanktionen Deutscher Iranhandel bricht ein

Mitte September hat Richard Grenell, Donald Trumps Botschafter in Deutschland, damit geprahlt, in der Iranfrage habe er VW und BASF auf Linie gebracht (hier geht's zum Bericht). Die Konzerne würden die Sanktionen befolgen, die Washington gegen Teheran nach der einseitigen Kündigung des Atomabkommens durch Donald Trump verhängte. Die betroffenen Konzerne dementierten gleichwohl.

Doch die härtere Gangart der USA zeigt Wirkung. Das schlägt sich in aktuellen Handelszahlen nieder. Seit der Ankündigung von Trump im Mai, die US-Sanktionen wieder einzuführen, sind die deutschen Exporte nach Iran um 18 Prozent zurückgegangen, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier der Funke Mediengruppe.

Zwischenzeitlich hätten mehr als hundert deutsche Unternehmen Repräsentanzen im Iran eröffnet. Viele seien aber wieder geschlossen. "Durch die US-Sanktionen gegen Iran hat der bilaterale Handel bereits deutlich Schaden genommen", sagte Treier.

Er begrüßte das Vorhaben der EU, die US-Sanktionen gegen Iran zu umgehen. "Die von der EU geplante Zweckgesellschaft könnte ein Instrument sein, die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Allerdings kommt der Vorschlag spät und wird allenfalls in einer mittleren Frist Verbesserungen liefern."

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hatte am Rande der UN-Vollversammlung die Gründung einer Zweckgesellschaft angekündigt. Diese solle die Bezahlung iranischer Exporte ermöglichen, auch die für das Land entscheidend wichtigen Erdölausfuhren.

Die USA hatten nach der einseitigen Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran wieder Sanktionen gegen den iranischen Finanz- und Energiesektor verhängt. Eine erste Runde an Sanktionen trat Anfang August wieder in Kraft. Die USA werfen Iran vor, seinen Einflussbereich in arabischen Nachbarländern wie dem Jemen und Syrien auszuweiten.

Das Atomabkommen von 2015 sollte Teheran am Bau von Atomwaffen hindern. Es sieht als Gegenleistung den Abbau von Wirtschaftssanktionen vor. Die USA drohen Geldhäusern, die direkt oder indirekt Transaktionen mit iranischen Instituten unterstützen, ebenfalls mit Sanktionen. Bereits jetzt ist der internationale Zahlungsverkehr für iranische Banken stark eingeschränkt.