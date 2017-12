US-Steuerreform Börse hofft auf "frühes Weihnachtsgeschenk" von Trump

Die Zustimmung des US-Senats zur Steuerreform von Präsident Donald Trump hat an den Börsen für Optimismus gesorgt. Die Kurse am deutschen Aktienmarkt legten am Montag nach Handelsstart zu, die Renditen in Euro-Ländern stiegen, der Dollar verzeichnete kräftige Gewinne.

"Für die Anleger ist es ein frühes Weihnachtsgeschenk, das die Fortsetzung der Rally bis zum Jahresende absichern dürfte", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Ein neues Dax-Rekordhoch noch vor dem Jahresende ist durchaus realistisch."

"Für Europa bedeutet diese Reform, dass die Exporte in die USA weiter ansteigen", sagte der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest der "Rheinischen Post". Das werde auch die europäische Konjunktur beflügeln. "Gleichzeitig steigt der Druck, die Unternehmensbesteuerung zu senken, um eine Verlagerung von Investitionen und Jobs in die USA zu verhindern."

Nach langem Ringen hatte der US-Senat in der Nacht zu Samstag die von Trump angestrebten deutlichen Steuererleichterungen für Unternehmen gebilligt. Zwar steht noch eine Abstimmung im Repräsentantenhaus an. Die Republikaner zeigten sich aber optimistisch, dass Trump das Gesetz noch vor Jahresende unterzeichnen kann.

Trump strebt unter anderem eine Senkung der Körperschaftsteuer von derzeit 35 auf 20 Prozent an. Laut Experten der Commerzbank dürfte die Reform Unternehmen um etwa 700 Milliarden Dollar entlasten. Zudem könnte eine Ausweitung der Abschreibungsmöglichkeiten Anreize für Investitionen schaffen.

Trumps Abstimmungserfolg steht allerdings im Schatten neuer Entwicklungen um den ehemaligen US-Sicherheitsberater Michael Flynn, die auch den Präsidenten in der Russland-Affäre unter Druck setzen. Außerdem dürfte die Freude im Trump-Lager durch die anstehenden Diskussionen um die Verschuldungsobergrenze getrübt werden. Für ihre Anhebung sind die Republikaner auf Stimmen der Opposition angewiesen. Dies würden die Demokraten sicher dazu nutzen, auf Änderungen an der Steuerreform zu pochen, sagte Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank.