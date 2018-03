Angedrohte US-Strafzölle auf Stahl Deutsche Politiker zeigen Verständnis für Trump

US-Präsident Donald Trump droht mit hohen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Sollte Europa nun zurückschlagen? Die Antwort deutscher Politiker auf diese Frage fällt bislang zurückhaltend aus. Zwar kritisieren Vertreter von Regierung wie Opposition Trumps Kurs. Viele fordern aber auch, auf die Argumente der US-Seite einzugehen.

"Anti-Freihandel sollte nicht mit Anti-Freihandel-Rhetorik beantwortet werden", sagt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Stattdessen müsse man jetzt das Instrumentarium der Welthandelsorganisation (WTO) nutzen "und einen Handelskrieg, bei dem alle Parteien verlieren, mit rechtsstaatlichen Mitteln abwenden". Als Ultima Ratio dürfe die EU Gegenmaßnahmen aber nicht ausschließen.

Solche möglichen Gegenmaßnahmen hat die EU-Kommission am Mittwoch bereits vorgestellt. Demnach könnten die Europäer ihrerseits Strafzölle auf Produkte wie Erdnussbutter oder Orangensaft erheben. Zunächst will man in Brüssel jedoch abwarten, ob Trump seine Drohung tatsächlich wahr macht.

Trumps Vertraute sind in der Handelspolitik gespalten. Sein bislang wichtigster Wirtschaftsberater Gary Cohn trat kurz nach Ankündigung der Strafzölle zurück, zahlreiche prominente Republikaner warnten Trump vor dem Schritt. FDP-Mann Theurer sieht das als ermutigendes Zeichen. Offenbar gebe es in Trumps eigener Partei eine massive Gegenbewegung. "Ich hoffe, die Vernunft siegt." Auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sagte, sie hoffe auf ein Umdenken Trumps.

Weniger optimistisch ist der wirtschaftspolitische Sprecher der Union, Joachim Pfeiffer. Nach Cohns Rücktritt sehe er "in der Administration kaum noch eine gewichtige Stimme, die diese Entscheidung des Präsidenten aufhalten könnte", sagt der CDU-Politiker. Offenbar hätten handelspolitische "Falken" wie Handelsminister Wilbur Ross oder Handelsberater Peter Navarro zumindest vorläufig die Oberhand gewonnen.

Auch Pfeiffer plädiert dafür, die etablierten WTO-Instrumente zu nutzen "Ohne Zweifel sollte die EU umgehend die USA bei der Welthandelsorganisation verklagen. Damit wird sie nach meiner Überzeugung auch Erfolg haben." Da solche Verfahren aber relativ lange dauerten, sei es, "nicht verkehrt, wenn die EU den USA zeigt, dass sie nicht wehrlos ist und gegebenenfalls auch schmerzhafte Gegenmaßnahmen ergreifen kann".

"Retourkutsche eines Landes, das es sich leisten kann"

Linken-Politiker Klaus Ernst hält die bereits ins Spiel gebrachten Strafzölle auf Tomaten, Whisky oder Motorräder hingegen für "albern, zumal sie auch nicht auf einem europäischen Schutzinteresse gründen". Deutschland habe sich bisher geweigert, seine nicht nur von Trump kritisierten Exportüberschüsse als Problem anzuerkennen, kritisiert der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag. "Nun kommt von einem Land, das es sich leisten kann, die Retourkutsche."

Ernst fordert, die Bundesregierung solle die Importe erhöhen. Das könne durch mehr Investitionen geschehen oder indem die Binnenkaufkraft gestärkt wird, was durch Lohnerhöhungen möglich wäre. "Konkret aber sollten Deutschland und die EU für zielführende Gespräche über einen Abbau der weltweiten Überkapazitäten an Stahlprodukten sorgen."

Die Überkapazitäten in der Stahl- und Aluminiumproduktion sieht auch CDU-Politiker Pfeiffer als ein Problem. "Diese wurden in den vergangenen Jahren insbesondere in China mit Hilfe massiver staatlicher Unterstützung aufgebaut." Darunter leide jedoch auch die europäische Industrie, Deutschland bemühe sich innerhalb der G20 um eine Lösung. "Insofern kommen die jetzt geplanten einseitigen Maßnahmen der US-Administration zur Unzeit und treffen zudem die Falschen."

Auf Druck der USA war auf dem G20-Gipfel in Hamburg ein Bericht zur Lösung des Stahlstreits erarbeitet worden. Dieser sieht zwar grundsätzlich einen Abbau von Überkapazitäten vor, enthält aber keine konkreten Vereinbarungen.

Die AfD kritisierte ebenfalls chinesische Importe. Aus Asien komme teilweise "der letzte Schrott", sagte ihr außenpolitische Sprecher, Paul Hampel. "Anstatt mit protektionistischen Gegenmaßnahmen zu antworten, sollte Deutschland lieber hohe Qualitätsstandards setzen", so Hampel weiter. Ganz leicht dürfte das nicht werden: Handelspolitik fällt seit 2010 allein in die Zuständigkeit der EU.

"Der globale Stahlmarkt ist schwierig", räumt auch Katharina Dröge ein, handelspolitische Sprecherin der Grünen. "Das Problem ist aber, dass Trump versucht, ein Feuer mit Benzin zu löschen." Nun sei "eine neue Form der Wirtschaftsdiplomatie" gefordert.

"Angela Merkel muss die Gespräche mit den USA zur Chefinnensache machen", fordert Dröge. Die Bundeskanzlerin solle sich dafür einsetzen, dass die Gespräche über den Abbau der Überkapazitäten intensiviert werden. Zusätzlich brauche es aber auch eine Klage vor der WTO. "Denn Donald Trump tritt internationale Regeln mit Füßen."

Zusammengefasst: Angesichts der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen fordern deutsche Politiker Bewegung im Streit um Überkapazitäten bei Stahl. Zugleich kritisieren jedoch Vertreter von Regierungs- wie Oppositionsparteien Trumps Vorgehen scharf. Sie fordern Klagen vor der Welthandelsorganisation und gegebenenfalls auch eine Vergeltung durch Strafzölle der EU.