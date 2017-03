Nordamerika Cannabis-Industrie boomt - und bangt vor Trump

Nachdem immer mehr US-Bundesstaaten Marihuana legalisiert haben, wächst der Handel mit dem Rauschmittel in Nordamerika rasant. Im vergangenen Jahr legte der Markt um 34 Prozent zu, zeigt eine Studie des Analysehauses Arcview Market Research. Verbraucher gaben demnach 2016 mehr als 6,7 Milliarden Dollar für Cannabis-Produkte aus. Im Vorjahr hatte die Wachstumsrate bei 17 Prozent gelegen.

Mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten lässt inzwischen den Gebrauch von Marihuana zu medizinischen Zwecken oder ganz ohne Einschränkungen zu. Das florierende Geschäft zieht Investoren und Unternehmer an und hat eine Vielzahl von Produkten rund um Cannabis hervorgebracht.

Die sogenannten Edibles reichen von Gebäck und Drinks über Tinkturen, Lotionen oder Entspannungspillen bis hin zu Beruhigungsmitteln oder Appetitmachern - sogar für Haustiere. In Colorado, der US-Hochburg der Branche, wo Marihuana schon länger nicht nur als Medikament erlaubt ist, entfallen laut Arcview inzwischen nur noch 56 Prozent des Cannabis-Geschäfts auf den klassischen Verkauf von "Gras".

Mehrheit der US-Bürger befürwortet Legalisierung

Umfragen zeigen laut Arcview, dass 80 Prozent der US-Bürger legales Marihuana befürworten und sich 60 Prozent für eine komplette Erlaubnis der Droge für Erwachsene aussprechen. Die Forscher sagen jährliche Wachstumsraten von 27 Prozent und ein Marktvolumen von 22,6 Milliarden Dollar bis 2021 voraus.

Die Branche setzt auf die voranschreitende Legalisierung etwa in Kalifornien und im Nachbarland Kanada, durch die Markt erheblich größer wird. Die Studie zeigt indes auch, dass der weitaus größere Anteil der Cannabis-Geschäfte weiterhin im Schwarzmarkt stattfindet - insgesamt wurden in Nordamerika 2016 demnach 56,1 Milliarden Dollar für Marihuana-Produkte ausgegeben. Damit hätten die Erlöse etwa der Hälfte des jährlichen Bierabsatzes entsprochen.

Unsicherheit für die Branche bringt allerdings der Regierungswechsel in den USA. Nach Bundesgesetz ist Marihuana weiter verboten, die Administration von Barack Obama hielt sich aber zurück und überließ die Regulierung den Bundesstaaten. Das könnte sich unter US-Präsident Donald Trump ändern. Vor allem dessen Justizminister Jeff Sessions hatte sich in der Vergangenheit kritisch zu Marihuana geäußert.

"Gute Menschen rauchen kein Marihuana"

"Man muss Drogen legalisieren, um diesen Krieg zu gewinnen", sagte Donald Trump zwar vor über 25 Jahren. Den Drogenbaronen müssten die Profite weggenommen werden, argumentierte er damals. Doch sein Justizminister Sessions, ein konservativer Hardliner machte bei einer Kongressanhörung 2015 deutlich, was der eingefleischte "Law and Order"-Mann vom Kiffen hält: "Gute Menschen rauchen kein Marihuana."

Zudem scheint sich auch die Einstellung von Trump selbst verändert zu haben. Im Wahlkampf zumindest bezeichnete er die Situation im US-Staat Colorado - der mittlerweile nicht mehr nur wegen der Rocky Mountains, sondern auch wegen seiner Dichte an Marihuana-Läden "The Highest State" genannt wird - als "ernsthaftes Problem". Trumps Sprecher Sean Spicer sagte kürzlich, er erwarte nun eine "stärkere Durchsetzung" des Cannabis-Verbots durch die Bundesbehörden.

Trotz dieser Unsicherheit demonstriert die Szene Gelassenheit. "Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass die Trump-Regierung hart gegen das Cannabis-Geschäft durchgreift, für sehr gering", sagt Troy Dayton, Chef der Arcview Group, einer großen Investoren- und Marktforschungsgruppe mit Fokus auf die Branche. Sessions habe zwar einige "irrwitzige" Ansichten, so habe der Justizminister Marihuana als "nur etwas weniger schlimm als Heroin bezeichnet". Dennoch sieht Dayton den Boom nicht in Gefahr. Ein Grund dafür sei die hohe Zustimmung zur Legalisierung in der Bevölkerung.

Bei Anlegern, die in die Branche investieren, stieg die Nervosität zwischenzeitlich durchaus. Das zeigt der Marihuana-Aktienindex WEED, der seit 2015 die Wertentwicklung börsennotierter Cannabis-Unternehmen misst. In den letzten Monaten geriet der Index unter Druck, auf Jahressicht liegt er aber noch immer deutlich im Plus.