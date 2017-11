US-Chiphersteller Broadcom will Rivalen Qualcomm übernehmen

In der US-Chipbranche bahnt sich eine riesige Übernahme an: Der Hersteller Broadcom aus Kalifornien könnte demnach seinen Konkurrenten Qualcomm übernehmen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider am Freitag berichtete, prüft Broadcom derzeit einen möglichen Deal.

Der Qualcomm-Kurs an der Börse legte nach dem Bericht um rund 15 Prozent auf 63,50 Dollar pro Aktie zu, Broadcom selbst verzeichnete einen Kursanstieg um zwei Prozent (264 US-Dollar pro Aktie). Einem Insider zufolge könnte Broadcom sein Angebot bereits am Wochenende vorlegen, wie das "Wall Street Journal" meldete. Der Konzern bespreche sich noch mit Beratern. Die Unternehmen selbst äußerten sich zunächst nicht dazu.

Sollte es zu dem Geschäft kommen, könnte in den USA die bisher größte Übernahme in der Chipbranche anstehen. Qualcomm hat derzeit einen Börsenwert von 92 Milliarden US-Dollar, während Broadcom auf 107 Milliarden Dollar kommt. Qualcomm arbeitet indes selbst an einem Übernahmeprojekt und will den kleineren niederländischen Konkurrenten NXP für 47 Milliarden US-Dollar schlucken.

Qualcomm produziert Chips für Smartphones, sogenannte "Modem-Chips", für Apple, Samsung und LG. Mithilfe dieser Chips verbinden sich die Smartphones mit drahtlosen Netzwerken. Broadcom wiederum liefert Wi-Fi-Chips, zum Teil an dieselben Unternehmen. In den USA war Qualcomm zuletzt massiv unter Druck geraten: Anfang des Jahres hatte die US-Handelskommission den Konzern wegen hoher Lizenzgebühren verklagt. Qualcomm musste schließlich mehr als 800 Millionen US-Dollar an den Smartphone-Hersteller Blackberry zurückzahlen.