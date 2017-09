Handelsstreit US-Regierung geht ein bisschen auf Deutschland zu

Die USA und Deutschland wollen einen neuen Anlauf unternehmen, um ihre Streitigkeiten in einigen Handelsfragen auszuräumen. Führende Vertreter der US-Regierung in Washington haben Vertretern der Bundesregierung nach SPIEGEL-Informationen bei internen Gesprächen signalisiert, dass man sowohl im Streit um Stahlimporte, als auch bei den umstrittenen Russland-Sanktionen mit Berlin kooperieren wolle. Zudem sind die Amerikaner wohl daran interessiert, mittelfristig auch die Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Europa neu aufleben zu lassen.

Bei bilateralen Gesprächen in Washington zeigten sich die US-Vertreter in den vergangenen Tagen demnach offen dafür, Kompromissmöglichkeiten auszuloten. Offenbar gibt es in der neuen Regierung Kräfte, die die internationalen Auswirkungen der nationalistischen und protektionistischen Agenda von Präsident Donald Trump abfedern wollen.

Einfach wird eine Verständigung indes nicht: Trump hat den Handel mit Deutschland in den vergangenen Monaten immer wieder als "unfair" bezeichnet, Freihandelsabkommen verdammt und insbesondere deutsche Stahlimporte in die USA scharf kritisiert, weil diese seiner Ansicht nach die amerikanische Stahlindustrie schwächen. Die Bundesregierung sieht darin dagegen ein Nebenthema, Deutschland sei längst kein großer Importeur mehr in den USA, heißt es. Stahl zu Dumpingpreisen würde vor allem China in die USA liefern.

Um die Stahl-Sache zu deeskalieren, soll der Streit nun im Herbst im "Global Steel Forum" im Rahmen der G-20 weiter diskutiert werden, eine Idee der Deutschen. Da säßen die Chinesen mit am Tisch, es gäbe also Chancen auf eine Einigung.

Annäherung bei Russland-Sanktionen?

Im Streit über die neuen Russland-Sanktionen der USA gibt es offenbar ebenfalls vorsichtige Versuche einer Annäherung. Washington hatte vor der Sommerpause eine Reihe von neuen Sanktionen beschlossen, die nach Einschätzung der Bundesregierung den deutschen Handel mit Russland weiter stark beeinträchtigen könnten.

Unter das neue Sanktionsregime könnte zum Beispiel auch der Bau der für Europa wichtigen Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee fallen, fürchtet Berlin. Vertreter der US-Regierung versicherten nun, dass man die Partner in Europa bei der Ausarbeitung der Guidelines zur konkreten Umsetzung der Sanktionen konsultieren wolle.

"Es ist zum Glück ein gewisses Interesse der Amerikaner auf Arbeitsebene zu erkennen, mit uns in Handelsfragen weiterhin gut zusammenzuarbeiten", bestätigt der zuständige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Matthias Machnig (SPD). "Wir stehen noch am Anfang der Gespräche. Aber es ist besser geworden."

Comeback von TTIP?

Das gilt wohl auch für eine mögliche Wiederaufnahme der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und Deutschland. Die Gespräche über ein solches Abkommen liegen derzeit auf Eis, weil es sowohl in den USA als auch in Europa starke Widerstände dagegen gibt. Allen protektionistischen Tönen des Präsidenten zum Trotz gibt es aber wohl in der Trump-Regierung etliche Befürworter eines transatlantischen Handelsabkommens.

Derzeit verhandelt Washington mit Mexiko und Kanada über eine Reform des nordamerikanischen Handelsabkommens Nafta. Diese Gespräche sollen bis zum Jahreswechsel abgeschlossen sein. Danach, so der Plan, könnten die Gespräche mit den Europäern über TTIP folgen. Allerdings wird das Abkommen dann mit Sicherheit anders heißen und auch anders aussehen als bislang geplant. TTIP, so die einhellige Meinung auf deutscher und amerikanischer Seite, ist als Name schlicht politisch verbrannt.

Wie erfolgreich die Annäherungsversuche zwischen Deutschen und Amerikanern am Ende sind, bleibt offen. Wenn Trump entscheidet, beim Thema Handel weiter auf Konfrontation zu setzen, um seine Wählerbasis zufriedenstellen, dürften Kompromisse so gut wie unmöglich werden.

Neuer Ärger droht zudem beim Thema Iran: Sollten die USA beschließen, den "Atom-Deal" mit Teheran aufzukündigen und neue Sanktionen gegen das Land zu beschließen, würde es automatisch zu einem Konflikt mit Berlin und Brüssel kommen. Die Deutschen und die meisten europäischen Partner lehnen eine erneute wirtschaftliche Isolation Teherans ab.