Arbeitsmarkt im August: USA schaffen weniger Jobs als erwartet

In der US-Wirtschaft sind im August weniger neue Jobs entstanden als erwartet. Private Firmen und die öffentliche Hand schufen insgesamt 151.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft, wie das Arbeitsministerium bekanntgab.

Die entsprechende Arbeitslosenquote verharrt damit bei 4,9 Prozent. Die Erholung am Jobmarkt setzt sich zwar fort, allerdings etwas verlangsamt.

Im Juli hatte die US-Wirtschaft noch 275.000 neue Stellen geschaffen. Die Notenbank Federal Reserve(Fed) peilt Vollbeschäftigung an und verfolgt für ihre Geldpolitik den Arbeitsmarkt sehr genau. Die Fed hat den Leitzins im Dezember 2015 erstmals seit fast zehn Jahren angezogen und hält ihn seither in einer Spanne zwischen 0,25 und 0,5 Prozent. Fed-Chefin Janet Yellen deutete vorige Woche zwar in einer Rede eine Zinsanhebung an, ließ den Zeitpunkt aber offen.

Einige Experten gingen bisher davon aus, dass eine erneute Zinserhöhung noch im September folgen könnte. Doch nach den jüngsten Zahlen ist dies wohl vom Tisch. "Das dürften nicht die Art von Daten gewesen sein, die die Fed vor einer Zinserhöhung im September sehen wollte", sagte Tom Porcelli von RBC Capital Markets. "Das sollte die September-Debatte erledigen."

Spekulationen auf längerfristig niedrige US-Zinsen gaben auch den europäischen Aktienbörsen zusätzlichen Schub. Der Dax baute seine Gewinne aus und notierte 0,5 Prozent im Plus, der EuroStoxx50 gewann 0,9 Prozent. Der Euro verteuerte sich binnen Minuten um einen halben US-Cent auf 1,1246 Dollar.