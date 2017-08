USA vs. China Deutsche Wirtschaft warnt vor Handelskrieg

Die deutsche Wirtschaft befürchtet Nachteile, sollte es tatsächlich zu einem Handelskrieg zwischen den USA und China kommen. Eric Schweitzer, Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), verwies in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf die enge wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands mit den USA und China.

"Deutschland verbindet mit beiden Ländern ein Handelsvolumen von jeweils fast 170 Milliarden Euro", sagte Schweitzer. Dies stehe für mehr als 15 Prozent des gesamten Außenhandels."Ein Streit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hätte auch für die deutsche Wirtschaft negative Auswirkungen".

Schweitzer mahnte, alle müssten sich an die Spielregeln der Welthandelsorganisation (WTO) halten. Diese müsse gestärkt werden, um solche strittigen Fragen klären zu können, forderte der DIHK-Präsident. "Denn ein Handelskrieg würde nur Verlierer kennen."

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag die Behörden in Washington angewiesen, Chinas Handelspraktiken genauer unter die Lupe zu nehmen. Trump unterzeichnete eine entsprechende Stellungnahme. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte Trump bei der Unterzeichnung des Dokumentes. Konkrete Maßnahmen kündigte er aber nicht an.

China drohte Gegenmaßnahmen an, sollte die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Untersuchung der chinesischen Handelspraktiken zu Strafmaßnahmen führen. China werde nicht "tatenlos herumsitzen", erklärte das Handelsministerium und warnte, jeder Protektionismus durch die USA werde den Interessen beider Seiten schaden.