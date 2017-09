Streit um Atomprogramm USA verhängen Sanktionen gegen nordkoreanische Banken

Im Konflikt um das Atomprogramm Nordkoreas haben die USA weitere Sanktionen gegen Banken des isolierten Landes und Personen mit Verbindungen zum nordkoreanischen Finanzsektor verhängt. Das teilte US-Finanzminister Steven Mnuchin mit. Die US-Strategie, das Land "vollständig zu isolieren", werde dadurch weiter vorangetrieben, erklärte er.

Die Maßnahmen richten sich demnach gegen acht Banken und 26 Nordkoreaner, die im Ausland leben und als Vertreter von nordkoreanischen Finanzinstituten arbeiten. 19 von ihnen leben in China. Sämtliche Vermögenswerte der betroffenen Banken und Einzelpersonen in den USA werden Mnuchins Angaben nach gesperrt.

Die Sanktionen sind nach Angaben des Ministeriums Teil der UN-Resolution, die der Sicherheitsrat am 11. September verabschiedet hatte. Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA hatte sich zuletzt bei der UN-Vollversammlung in der vergangenen Woche zugespitzt. US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea in einer Rede mit der "vollständigen Vernichtung" gedroht, falls das Land seine atomare Aufrüstung fortsetze.

Erst in der vergangenen Woche hatte Trump einen Maßnahmenkatalog unterzeichnet, der vor allem die Handelspartner Pjöngjangs abstrafen soll. Die Sanktionen zielten auf Einzelpersonen, Firmen und Institutionen, die unter anderem in den Branchen Textil, Fischerei, Handwerk und Informationstechnologie Handel mit Nordkorea trieben.