Dumping-Vorwürfe USA verhängen Schutzzölle gegen chinesische Alufolie

Das US-Handelsministerium hat Dumpingpreise auf Aluminiumfolie aus China kritisiert und deshalb Sofortmaßnahmen gegen einige Unternehmen aus der Volksrepublik angekündigt. "Amerikanische Arbeiter und Unternehmen dürfen nicht durch unfaire Importe beeinträchtigt werden", sagte US-Handelsminister Wilbur Ross laut einer Mitteilung.

Die Anti-Dumping-Zölle könnten zwischen 17 und knapp 81 Prozent betragen und wären fünf Jahre gültig. Über ihre endgültige Einführung soll Mitte März die Handelsbehörde International Trade Commission entscheiden.

Das chinesische Handelsministerium teilte mit, sehr unzufrieden mit den US-Beschlüssen zu sein. Es gebe keine Belege, welche die Maßnahmen rechtfertigten. China werde sich und seine Rechte angemessen verteidigen.

Schon seit längerem droht US-Präsident Donald Trump mit weitreichenden Abgaben auf Stahl- oder Aluminium-Importe, was weltweit Besorgnis ausgelöst hat. Eine Abschottung der USA würde vor allem Export-Länder wie Deutschland, Japan und China treffen.

Die Europäer kündigten für den Fall neuer Einfuhrzölle auf Stahl- und Aluminium Gegenmaßnahmen und eine Klage vor der Welthandelsorganisation (WTO) an. Nach einer informellen Konferenz der EU-Handelsminister in Sofia sprach der deutsche Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig am Dienstag von der einhelligen Meinung in der EU, dass man sich gegebenenfalls gemeinsam wehren wolle. Ob Trump aber wirklich Vorschlägen seines Handelsminister Ross folge, wisse man nicht.

Ross hatte Trump in einem Bericht mehrere Optionen aufgezeigt, wie er Lieferungen von Stahl- und auch Aluminiumprodukten aus dem Ausland beschränken könnte. Sie reichen von allgemeinen Zöllen über gezielte Abgaben für eine Reihe von Lieferländern bis hin zu Importquoten. Entscheiden soll der Präsident bis Mitte April. Trump könnte auch keine Maßnahmen ergreifen.

Besondere Beachtung fand, dass Ross als Begründung für Importbeschränkungen Gefahren für die nationale Sicherheit anführte. Nach Auffassung der Europäer sei dieser Grund "abwegig", sagte Machnig. Man betrachte die angedrohten Beschränkungen als Verstoß gegen WTO-Regeln.