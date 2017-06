Erster Tag an der Börse Vapiano-Aktien legen vier Prozent zu

Der Aktienkurs der Pizza- und Pasta-Kette Vapiano hat an seinem ersten Tag an der Frankfurter Börse stark geschwankt. Die zu 23 Euro ausgegebenen Aktien starteten mit einem Plus von vier Prozent, zwischenzeitlich sanken sie wieder auf 22,50 Euro ab. Zu Börsenschluss kletterten sie auf das Tageshoch von 24 Euro - ein Plus von mehr als vier Prozent.

Viele Anleger waren bei der Zuteilung leer ausgegangen: Die Aktien des 2002 in Hamburg gegründeten Unternehmens seien mehr als viermal überzeichnet gewesen, sagten zwei Insider. Für einen Börsenstart in Deutschland sei das ungewöhnlich. Die Kette mit 185 Selbstbedienungs-Restaurants wird zum Ausgabepreis mit 553 Millionen Euro bewertet.

Dutzend Vapiano-Mitarbeiter hatten das Debüt auf dem Parkett akustisch begleitet. Sie trommelten mit Kochlöffeln rhythmisch auf große Woks, in denen normalerweise in den Restaurants Speisen zubereitet werden. "Das ist für uns ein historischer Tag", sagte Vorstandschef Jochen Halfmann.

"Vielleicht öffnen wir die Türen für andere Börsengänge aus dem Gastronomie-Sektor", sagte Halfmann. Vapiano hatte den deutschen Fast-Food-Markt revolutioniert. Jetzt will die Kette zu einer globalen Marke werden (Lesen Sie hier die ausführliche Analyse "Basta mit Pasta?").

75 Millionen Euro sollen in den Filialausbau investiert werden

Vapiano nahm mit seinem Börsengang bis zu 184 Millionen Euro ein, dem Unternehmen selbst fließen 85 Millionen Euro zu. Mit zehn Millionen will Halfmann ein Gesellschafterdarlehen tilgen, der Rest geht in den Ausbau des Filialnetzes. "Das Geld reicht, um bis 2020 wie geplant auf 330 Restaurants zu kommen", sagte Halfmann.

32 Prozent der Vapiano-Aktien sind künftig im Streubesitz. Firmengründer Gregor Gerlach, der bisher 30 Prozent hält, besitzt nach dem Börsengang noch 17,4 Prozent, die Wella-Erben Hans-Joachim und Gisa Sander kommen auf 11,2 (vorher 25) Prozent. Sie haben einen Teil ihrer Aktien verkauft - im Gegensatz zur Vermögensverwaltung der ehemaligen Tchibo-Eigentümer Günter und Daniela Herz (vorher 44 Prozent), die beim Börsengang sogar noch zukaufen wollte.

Nach Vapiano steht mit Delivery Hero, dem die Marken Lieferheld, Foodora und Pizza.de gehören, ein weiterer Neuzugang an der Frankfurter Börse in dieser Woche bevor. Auch dafür ist die Nachfrage offenbar groß.

Die institutionellen Investoren seien informiert worden, dass die Aktien in der oberen Hälfte der Preisspanne zugeteilt würden - also zwischen 23,75 und 25,50 Euro, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei Insider berichtete. Eine Bestätigung hierfür gibt es bislang nicht. Delivery Hero und seine Altaktionäre um den Startup-Investor Rocket Internet könnten so mit Einnahmen von fast einer Milliarde Euro rechnen.