Vapiano-Börsengang Basta mit Pasta?

An Vapiano kommt jeder mal vorbei. Schnellrestaurants der Hamburger Italo-Kette gibt es inzwischen in fast jeder A-Lage einer deutschen Großstadt. Die Pasta Pesto Rosso oder die Pizza Rucola werden direkt vor den Augen der Kunden zubereitet, es gibt keine Kellner, bezahlt wird per Chipkarte: Mit diesem Konzept revolutionierte Gregor Gerlach im Jahr 2002 die deutsche Restaurantlandschaft, als er in Hamburg das erste Vapiano-Restaurant eröffnete.

15 Jahre später nun will die Restaurantkette an die Börse - und zu einer globalen Pizza- und Pastamarke aufsteigen. Der Börsengang an diesem Dienstag wird die wohl bisher größte Erstnotiz einer bekannten deutschen Marke in diesem Jahr. Vor allem aber wird es der entscheidende Testfall für die deutsche Systemgastronomie. Ist das Geschäftsmodell von Vapiano solide genug, um nach einem Börsengang global ausgerollt zu werden? Oder droht das Unternehmen an der Börse zu verglühen?

Der Erfolg von Vapiano in den vergangenen Jahren verblüfft, schließlich gibt es in Deutschland seit Jahrzehnten Pizzerien und italienische Nudelläden. Doch Vapiano hat sich einen Ruf als das Apple der deutschen Systemgastronomie erarbeitet: Die Restaurants sind mit schicken Designermöbeln ausgestattet, die Kunden werden per Vibrationsalarm benachrichtigt, wenn das Essen fertig ist. Das Konzept nennt sich "Fast Casual Dining", also Fast Food wie bei McDonald's - nur in schick und gesund.

Ein Skandal hat den Erfolg gebremst - zwischenzeitlich

Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen: Quer durch die Republik wurden Restaurants eröffnet, inzwischen sind es 76 in Deutschland, damit liegt das Unternehmen unter den Top 10 der Systemgastronomen - noch vor Branchenriesen wie Starbucks. Weltweit hat die Kette 186 Filialen in 30 Ländern. Auch in Saudi-Arabien, Australien und den USA.

Selbst eine zwischenzeitliche Imagekrise konnte der Italo-Kette nichts anhaben. Vor einigen Jahren wurde Vapiano von einem Skandal um verdorbene Lebensmittel erschüttert. Mitarbeiter sollen interne Haltbarkeitsdaten manipuliert und alte Waren verarbeitet haben. Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe, doch die Umsätze in den Restaurants gingen daraufhin empfindlich zurück.

Doch inzwischen hat Vapiano das Vertrauen der Kunden zurückgewonnen. Seitdem der ehemalige Douglas-Manager Jochen Halfmann die Führung übernommen hat, ist das Unternehmen aus den Negativschlagzeilen verschwunden. Halfmann kündigte an, alle Restaurants zwölf Mal pro Jahr vom Fresenius-Institut durchchecken zu lassen.

Jetzt will Halfmann das Unternehmen auf weiteres Wachstum trimmen: Insgesamt will das Unternehmen durch den Börsengang 200 Millionen Euro einsammeln. Der größte Teil davon geht an Firmengründer Gerlach und die Wella-Erben Hans-Joachim und Gisa Sander, die einen Großteil ihrer Anteile veräußern.

Gewinn bleibt bei der Expansion auf der Strecke

Rund 85 Millionen Euro sollen für Vapiano übrigbleiben, um die Eröffnung neuer Filialen zu finanzieren. Firmenchef Halfmann hat ehrgeizige Ziele: Bis 2020 will er die Anzahl der Restaurants verdoppeln, allein in Deutschland soll die Zahl der Vapiano-Restaurants von derzeit 76 mittelfristig auf 100 steigen. Seine Vision: Vapiano soll eine globale Pizza- und Pastamarke werden. Mehr Restaurants, mehr Umsatz, mehr Gewinn.

Doch Experten sind skeptisch. Zwar wächst das Unternehmen wahnsinnig schnell und eröffnet immer neue Filialen, doch der Gewinn bleibt dabei auf der Strecke. So stieg der Umsatz des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 60 Prozent, gleichzeitig schrumpfte der Nettogewinn laut "Wirtschaftswoche" aber auf 300.000 Euro zusammen. Denn das Unternehmen muss viel Geld investieren, um neue Restaurants zu eröffnen und der Mindestlohn treibt die Lohnkosten nach oben. Es bleibt also fraglich, ob Vapiano in Zukunft schnell wachsen und gleichzeitig hohe Gewinne an seine Aktionäre ausschütten kann.

Hinzu kommt: Der Markt für Systemgastronomie ist hart umkämpft. Und mit L'Osteria kommt der jüngste Angreifer ausgerechnet aus dem eigenen Lager. Die Italo-Kette wird von ehemaligen Vapiano-Managern betrieben - und eröffnet derzeit eine Filiale nach der anderen.

Noch gefährlicher könnte Vapiano aber der Burger-Boom werden. In Deutschlands Großstädten eröffnen immer mehr schicke, moderne Burgerbratereien mit ausgefallenen Konzepten. Burgerketten wie "Hans im Glück" oder "Peter Pane" sind beim jungen Publikum angesagt und integrieren Apps und iPads in ihre Restaurants. Vapiano wird sich anstrengen müssen, um dieser Konkurrenz auf Dauer standhalten zu können.