Restaurantkette Vapiano will noch in diesem Monat an die Börse

Die Restaurantkette Vapiano will 15 Jahre nach der Gründung an die Börse. Die Erstnotiz ist für den 27. Juni geplant, wie das Unternehmen mitteilte. Begleitet wird der Börsengang von den Investmentbanken Barclays, Berenberg und Jefferies.

Das Unternehmen legte die Preisspanne auf 21 bis 27 Euro fest, damit wird der Börsengang des Restaurant-Betreibers bis zu 200 Millionen Euro schwer, insgesamt kommt das Unternehmen damit auf eine Bewertung von 643 Millionen Euro. Vapiano selbst sollen rund 85 Millionen Euro aus dem Verkauf von vier Millionen neuen Aktien zufließen, die in die Eröffnung neuer Restaurants und die mögliche Übernahme anderer Ketten gesteckt werden sollen.

Vapiano ist bekannt für seine italienischen Restaurants, die ohne Tisch-Bedienungen auskommen. Die Kette wurde 2002 in Hamburg gegründet und betreibt mittlerweile 185 Restaurants weltweit, die meisten davon in Deutschland und Europa. Es gibt aber auch Filialen in Übersee, etwa in New York. Bis Ende 2020 soll sich die Zahl der Restaurants auf 330 beinahe verdoppeln.

Mit dem Börsengang will die Kette auch sein Liefergeschäft ausbauen. "Wir sind davon überzeugt, dass der Zugang zum Kapitalmarkt der richtige Schritt ist, um unsere Wachstumspläne zu unterstützen", sagte jüngst Firmenchef Jochen Halfmann.