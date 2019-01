Die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission kommt am Freitagmorgen zu ihrer vielleicht entscheidenden Sitzung zusammen: Das 28-köpfige Gremium könnte sich auf ein Konzept für das Ende der Stromgewinnung aus Braun- und Steinkohle in Deutschland einigen.

Kurz vor dieser Sitzung berichtet nun das "Handelsblatt" von Plänen der Konzerne Vattenfall und BayWa: Demnach wollen sie auf den Flächen der Braunkohle-Tagebaue Photovoltaik- und Windparks in industriellem Maßstab errichten. "Die Braunkohle-Reviere könnten so als Energie-Regionen erhalten bleiben", sagte Claus Wattendrup von Vattenfall der Zeitung.

Die Größenordnungen, über die die Konzerne nachdenken, sind dem Bericht zufolge immens: "Wir gehen davon aus, dass man in der Lausitz Photovoltaik-Anlagen und Windräder mit einer Leistung von bis zu 40 Gigawatt (GW) installieren könnte", sagte BayWa-Manager Benedikt Ortmann. 40 GW entsprechen der installierten Leistung von 40 Atomkraftwerken. "Wind- und Solarparks in dieser Größenordnung in Betrieb zu halten, ist nicht trivial. Das wäre mit vielen tausend Jobs verbunden", sagte Wattendrup.