Arbeitsbedingungen beim Billigflieger Ver.di verhandelt ab Mittwoch mit Ryanair für Kabinenpersonal

Nach dem Streik der Ryanair-Piloten will Ver.di nun um die Arbeitsbedingungen für in Deutschland stationierte Flugbegleiter verhandeln. In mehr als 13 Ländern verlangen Gewerkschaften von Ryanair eine nachhaltige Reform.