Aus für Benzin- und Diesel Zypries gegen festen Termin für Verbrennungsmotoren-Verbot

Geht es nach den Plänen der britischen Regierung, dürfen dort ab 2040 keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries hält von einer vergleichbaren Deadline für Diesel- und Benzinmotoren in Deutschland allerdings wenig. "Im Moment eine Jahreszahl wie 2040 festzulegen, ist weder sinnvoll noch zielführend", sagte die SPD-Politikerin.

Deutschland sei anders als England eine "der größten Automobilbaunationen der Welt mit über einer Million Arbeitsplätzen, die davon abhängen", so die Ministerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie forderte einheitliche Regelungen auf EU-Ebene.

Großbritannien ist allerdings nicht das einzige EU-Land, das so ein Verbot plant. Auch Frankreich hat angekündigt, ab 2040 Diesel- und Benzinautos zu verbieten - und dass, obwohl die Automobilbranche dort deutlich größer ist als in Großbritannien und der Staat selbst an Renault beteiligt ist.

Zypries äußerte sich auch skeptisch zum Plan ihrer eigenen Regierung, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen. Diese Zielmarke sei "sehr ambitioniert und nicht leicht zu erreichen".

Hersteller wie Tesla haben den deutschen Autobauern bei Elektroautos längst den Rang abgelaufen. Die deutschen Konzerne müssten sich schnell bewegen, wenn sie mit der Konkurrenz aus China und anderen Ländern beim E-Auto noch mithalten wollten.

Kritik vor Diesel-Gipfel

Am Mittwoch kommen Vertreter der Automobilindustrie und Politik auf Einladung von Umweltministerin Barbara Hendricks und Verkehrsminister Alexander Dobrindt zum Diesel-Gipfel zusammen. Die Grünen forderten am Sonntag, dass auch Kanzlerin Merkel an dem Treffen teilnehmen soll und die Aufklärung "endlich zur Chefsachse zu machen", so Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.

Auf dem Gipfel soll über die Zukunft des Selbstzünders sowie die Nachrüstung von Diesel-Pkw beraten werden. "Wir werden den Autoherstellern einen Forderungskatalog vorlegen", sagte SPD-Politikerin Hendricks der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

DPA Umweltministerin Barbara Hendricks und VW-Chef Martin Müller

Die Kritik an der Autobranche ist kurz vor dem Gipfel und mitten im Wahlkampf groß: "Die Automobil-Hersteller stehen jetzt in allererster Linie in der Verantwortung für ihre Kunden und Verbraucher. Aus dieser Verantwortung darf der Staat sie nicht entlassen", sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil. Die Hersteller hätten viel Vertrauen zerstört und müssten nun auch finanziell dafür gerade stehen. Steuersenkungen für die Konzerne, wie CSU-Chef Horst Seehofer sie fordere, nannte Heil "absurd".

"Autoindustrie auf den Leim gegangen"

In der "Bild am Sonntag" appellierte der Verkehrsminister an die "verdammte Verantwortung" der Hersteller, "das Vertrauen wiederherzustellen und die begangenen Fehler zu beheben". Die Branche habe sich angesichts des Abgasskandals, millionenfacher Rückrufe und der jüngsten Berichte über ein mutmaßliches Kartell "in richtig schweres Fahrwasser" gebracht. Mittlerweile droht nach Einschätzung des Ministers auch ein Imageschadenschaden für deutsche Autos generell. "Das empfinde ich als furchtbar."

Dobrindt ist in der Diesel-Affäre selbst nicht unumstritten. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sören Bartol warf dem CSU-Minister vor, den Erklärungen der Autoindustrie jahrelang leichtgläubig auf den Leim gegangen zu sein. "Herr Dobrindt sollte sich fragen, ob er als Verkehrsminister damit den Millionen von deutschen Autofahrern nicht einen Bärendienst erwiesen hat", sagte Bartol.